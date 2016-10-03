От бикини до доспехов

Украшением фестиваля стали участницы дисциплины «Фитнес-бикини». Фото: Ольга Дулова

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

В Екатеринбурге завершился юбилейный фестиваль силовых видов спорта «Золотой тигр-10». В этом году в соревнованиях, проходивших на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», приняли участие более семи тысяч участников.

Традиционный для столицы Урала мультитурнир состоял более чем из двадцати различных дисциплин. Здесь и пауэрлифтинг, и рукопашный бой, и гиревой спорт. В общем, всё, что душе угодно. Особый интерес у многочисленных зрителей вызвали исторические средневековые бои. Мужчины в доспехах демонстрировали владение мечом, да так, что у зрителей каждый раз замирало сердце.

В этом году география турнира стала обширнее. В фестивале приняли участие спортсмены из пятнадцати стран, включая США, Францию и Израиль. В самых разнообразных дисциплинах мастера спорта международного класса, а также национальные и международные рекордсмены представленных видов спорта выявляли лучшего.

Пока спортсмены тягали штангу или определяли победителя в боях без правил, зрители могли найти в павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО» много чего интересного. Так, для всех гостей организаторы фестиваля «Золотой тигр» приготовили мастер-классы и выставки, которые могли заинтересовать и взрослых, и детей. Выставка оружия и военной техники, например, поглотила как маленьких зрителей, так и их родителей.

Конечно же, «вишенкой на торте» стали выступления девушек в дисциплине «Фитнес-бикини». Выражаясь простым языком, «Фитнес-бикини» – конкурс красоты для девушек, занимающихся спортом. Никакой мышечной массы, больших бицепсов или венозности. По­этому посмотреть на красивых девушек собралась довольно большая зрительская аудитория, состоявшая в основном из мужчин.