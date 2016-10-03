«Мы впервые в истории стали вторыми в мире»

Сборная России совершила подвиг, оставив за бортом турнира испанцев. Но на подвиг в финале сил не хватило. Фото: Михаил Шапаев

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

Сборная России в минувшие выходные завершила выступление на чемпионате мира по мини-футболу, который проходил в Колумбии. Наша национальная команда заняла второе место, что стало её лучшим результатом за всю историю. Стоит отметить, что сборную возглавляет екатеринбуржец Сергей Скорович, который стал известен благодаря многолетней работе с клубом «Виз-Синара». Однако это серебро оставило двоякое ощущение, ведь россияне, сумевшие выбить из борьбы за трофей испанцев, в финале уступили сборной Аргентины, которой никогда до этого не проигрывали.

По ходу турнира наша команда выступала с переменным успехом. На групповом этапе россияне встречались с Таиландом, Египтом и Кубой и одержали уверенные победы во всех трёх матчах. Уверенные по счёту, но не по игре. Не было ощущения того, что сборная России сможет добраться хотя бы до полуфинала.

Не было этого ощущения и тогда, когда стала известна сетка плей-офф. В верхней части оказались бразильцы, испанцы, казахи, да ещё и в добавок хозяева турнира – колумбийцы. В такой компании наша национальная сборная не считалась фаворитом. Эксперты предрекали подопечным Сергея Скоровича выход в четвертьфинал, где их ожидал победитель пары Испания – Казахстан.

Кстати Стоит отметить, что в составе сборной России серебряными призёрами чемпионата мира стали вратарь екатеринбургской «Синары» Сергей Викулов, а также воспитанники свердловского мини-футбола Сергей Абрамов и Владислав Шаяхметов. Последний и вовсе был выбран капитаном национальной команды вместо травмированного Николая Переверзова.

Дежавю: подумали все любители мини-футбола, ведь именно в четвертьфинале прошлого чемпионата мира россияне уступили испанцам со счётом 2:3.

Но, видимо, желание поквитаться с испанцами у наших футболистов было огромным. Где-то с долей везения, где-то за счёт запредельной самоотдачи сборная России отправила испанцев домой и вышла в полуфинал на команду-сенсацию турнира – сборную Ирана, которая выбила из борьбы за трофей не кого-нибудь, а самих бразильцев. С большим скрипом россияне всё же пробились в финал чемпионата мира впервые в истории. Но, конечно, этого было мало, и все болельщики ждали победы от подопечных Сергея Скоровича.

В решающем матче россияне встречались с аргентинцами, которым до этого не проигрывали ни разу. Но проиграли в самый ответственный момент. Проиграли тогда, когда до заветного трофея оставалось совсем ничего. И от этого обидно вдвойне.

Что мы имеем после чемпионата мира в Колумбии? С одной стороны, лучший результат за всю историю нашей сборной. До этого россияне брали бронзу в далёком 1996 году, поэтому второе место кажется успешным результатом. С другой стороны – досаду и некое разочарование. Да, серебро. Да, первый в истории финал чемпионата мира. Но ведь нам противостояли не бразильцы. И даже не испанцы. Все рассчитывали на то, что уж аргентинцев-то наши в финале одолеют. Но, к сожалению, имеем то, что имеем.

Возможно, сказалось волнение. Все прекрасно понимали, что такой шанс завоевать золотые медали чемпионата мира выпадает крайне редко. До этого года заветный трофей выигрывали только две команды: испанцы и бразильцы. Поэтому аргентинцы навсегда вписали своё имя в историю мини-футбола, а россиянам остаётся готовиться к следующему чемпионату мира, который пройдёт через четыре года.