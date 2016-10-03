Протокол на 04.10.2016 года

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

Мини-футбол

Кубок мира ФИФА. Финал. Россия – Аргентина – 4:5 (1:2).

Голы: 1:0 Эдер Лима (16); 1:1 Вапораки (16); 1:2 Гуццолино (20, с 10-метрового); 2:2 Эдер Лима (22); 2:3 Бранди (22); 2:4 Бранди (23); 2:5 Вапораки (39); 3:5 Лысков (39); 4:5 Эдер Лима (40, с 10-метрового).

Матч за 3-е место. Португалия – Иран – 2:2 (по пенальти – 4:3).

Хоккей

Кубок мира. Финал. 2-й матч. Канада – Европа – 2:1. Итоговый счёт в серии – 2:0.

Сборная Канады второй раз выиграла престижный, но крайне нерегулярно проводящийся турнир. Лучшим бомбардиром и игроком стал лидер канадцев Сидни Кросби.

Сборная России дошла до полуфинала и проиграла будущим победителям 3:5.

Регулярный чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Голы: 1:0 Потапов (01.18); 2:0 Бобылев (31.19); 3:0 Плотников (55.14).

Результаты других матчей: «Металлург» (Нк) – «Трактор» – 1:2, «Сибирь» – «Металлург» (Мг) – 0:3, «Авангард» – «Салават Юлаев» – 2:5, «Северсталь» – «Адмирал» – 2:1, «Торпедо» (НН) – «Барыс» – 3:2 ОТ, ЦСКА – «Амур» – 1:2 Б, СКА – «Куньлунь» – 3:0, «Сочи» – «Югра» – 2:1, «Лада» – «Йокерит» – 5:2, «Нефтехимик» – «Динамо» (Мн) – 2:4, «Локомотив» – «Витязь» – 3:1, «Ак Барс» – «Динамо» (Р) – 2:1, «Медвешчак» – «Слован» – 6:0, «Металлург» (Нк) – «Металлург» (Мг) – 5:4 Б, «Сибирь» – «Салават Юлаев» – 1:2, «Авангард» – «Трактор» – 3:1, «Спартак» – «Куньлунь» – 0:1, «Северсталь» – «Динамо» (М) – 2:1, «Йокерит» – «Локомотив» – 4:3, «Медвешчак» – СКА – 5:4 ОТ, «Слован» – ЦСКА – 1:2.

Положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 32 очка (16 матчей), «Авангард» – 32 (17), «Ак Барс» – 27 (17), «Трактор», «Сибирь» – по 24 (15), «Салават Юлаев» – 24 (16), «Лада», «Автомобилист» – по 20 (15), «Амур» – 20 (17), «Нефтехимик» – 19 (15), «Югра» – 19 (17), «Куньлунь» – 15 (12), «Адмирал» – 15 (14), «Барыс» – 14 (12), «Металлург» (Нк) – 8 (16).

Футбол

Премьер-лига. 9-й тур. «Томь» (Томск) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Новиков, Фонтанельо, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Лунгу, Павленко (Подоксёнов, 75), Чантурия (Ставец, 90+4), Павлюченко (Конате, 71).

Голы: 1:0 Пугин (22); 1:1 Фонтанельо (45).

Результаты других матчей: «Крылья Советов» – «Анжи» – 2:1, «Локомотив» – «Арсенал» – 1:1, «Терек» – «Оренбург» – 2:1, «Уфа» – «Амкар» – 1:1, «Зенит» – «Спартак» – 4:2, «Краснодар» – «Рубин» – 1:0, «Ростов» – ЦСКА – 2:0.

Положение команд: «Спартак», «Зенит» – по 9 очков, ЦСКА – 18… «Урал» – 9…

Третий дивизион. Зона Урала и Западной Сибири

«ОАФ «Иртыш» – «Урал-2» – 0:2 (Паршин, Кашкаров), «Уралец НТ» – «Тобол» (Тобольск) – 2:7 (Шашуков, Вохмянин – Рассказанов-3, Аксёнов-2, Лемешкин, Ефимовский).

Положение лидеров: «Металлург» – 42 очка (19 игр), «Урал-2» – 40 (18), «Шахтёр» – 39 (19)…

Чемпионат области. 20-й тур: «Синара» – «Смена» – 1:1, «Кедр» – «Академия Урал» – 2:2, «Арти» – «Горняк-ЕВРАЗ» – 2:3, «Северский трубник» – «Динур» – 2:3, «Реж» – «Урожай» – 2:1.

Положение команд: «Динур» – 56 очков (20 игр), «Синара» – 49 (19), «Горняк-ЕВРАЗ» – 44 (19), «Смена» – 39 (19), «Северский трубник» – 29 (19), «Академия Урал» – 29 (19), «Кедр», «Реж» – по 20 (20), «Ураласбест» – 15 (19), «Урожай» – 13 (20), «Арти» – 10 (20), ДЮСШ «Олимп» – 6 (20).

Баскетбол

Премьер-лига (женщины). «Вологда-Чеваката» – «УГМК» – 56:76 (12:23, 18:13, 16:25, 10:15).

«УГМК»: Черепанова (16 очков, 11 подборов), Барич (16), Петракова (15)…

Результаты других матчей: «Динамо» (М) – «Спарта энд К» – 59:47, «Надежда» – «Спартак» (Нг) – 87:54, «Динамо» (Нс) – «Енисей» – 88:84.

Хоккей с мячом

Кубок России. Первый этап

Восточная группа: «Уральский трубник» – «СКА-Нефтяник» – 4:11 (Почкунов-2, Герасимов, Липин), «Сибсельмаш» – «Енисей» – 8:13, «Кузбасс» – «Байкал-Энергия» – 8:7, «Байкал-Энергия» - «Уральский трубник» - 7:2 (Орлов, Липин), «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» - 13:5, «Енисей» – «Кузбасс» - 5:4.

Итоговое положение команд: «Енисей» – 15, «СКА-Нефтяник» – 12, «Кузбасс» – 7, «Байкал-Энергия» – 6, «Уральский трубник» – 4, «Сибсельмаш» – 0.

Западная группа: «Волга-2» – «Старт» – 3:6, «Водник» – «Строитель» – 9:0, «Волга» – «Динамо» – 5:5, «Волга-2» – «Водник» – 0:8, «Динамо» – «Старт» – 4:2, «Строитель» – «Волга» – 0:12.

Итоговое положение команд: «Волга» – 13, «Динамо» – 11, «Водник» – 10, «Старт» – 6, «Строитель» – 3, «Волга-2» – 0.

28 октября в полуфиналах встречаются «Волга» – «СКА-Нефтяник» и «Енисей» – «Динамо». Финал – 30 октября.

Волейбол

Высшая лига (мужчины) «А». 1-й тур

1–2 октября. «Локомотив-Изумруд» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:0, 3:1, «Ярославич» – «Прикамье» – 3:1, 3:1, «Дагестан» – «Университет» – 3:0, 2:3, «Торпедо» - «Академия» – 1:3, 3:1, «Грозный» – «Кристалл» – 1:3, 0:3, МГТУ – «Трансгаз-Ставрополь» – 1:3, 3:0.