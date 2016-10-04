"УГМК" опять чемпион? Не факт...

1 октября стартовал чемпионат России по баскетболу, в котором екатеринбургская команда "УГМК" будет отстаивать титул сильнейшей команды страны, принадлежащий ей с 2009 года. Первый матч "лисицы" провели в Вологде, где не встретили серьёзного сопротивления от местной команды "Вологда-Чеваката" (76:56).

О "лисицах"

В межсезонье в составе "УГМК" не произошло вообще никаких изменений - все игроки и тренерский штаб те же, что выигрывали весной Евролигу и чемпионат России. Но дело в том, что к уже весне этого года это была не совсем та же команда, что начинала сезон 2015/2016 - появились Бриттни Грайнер и Эмма Мессеман, ушла Сандрин Груда, без которой уже, казалось, сложно представить екатеринбургских "лисиц". Не говоря уже о том, что не стала подписывать новый контракт с "УГМК" Кэндис Паркер.

Так что нынешний козырь "УГМК" - помимо игроков высочайшей квалификации - это сыгранность состава. Хотя все вместе "лисицы" соберутся ещё не скоро. Бельгийка Эмма Мессеман и испанка Санчо Литтл, чьи заокеанские клубы уже завершили сезон, приедут в Екатеринбург на этой неделе, а четверо продолжают биться за звание чемпиона женской НБА - Евгения Белякова и Кристи Толливер в "Лос-Анджелес Спаркс", а Дайана Таурази и Бриттни Грайнер в составе "Финикс Меркури", который тренирует Сэнди Бронделло. Так что главный тренер "УГМК" Олаф Ланге в ближайшее время останется не только без четырёх ведущих игроков, но и без ассистента.

Ситуация эта для "УГМК" привычная, так происходит не первый год. При любых раскладах команда должна весной дойти минимум до "Финала четырёх" Евролиги и финала чемпионата России, а вот дальше начнётся самое интересное.

О соперниках

С 2009 года сбросить "лисиц" с российского баскетбольного трона тщетно пытались сначала подмосковная "Спарта энд К", затем оренбургская "Надежда". Нынче однозначным претендентом №1 наверняка будет курское "Динамо", призвавшее в свои ряды двукратную Олимпийскую чемпионку Энджел Маккотри, которая поиграла во многих европейских топ-клубах, но в России это будет её дебют, а также Алёну Кириллову из "Надежды", серебряного призёра Рио-2016 Анну Круз и восходящую звезду российского баскетбола Марию Вадееву. Но, возможно, сильнейший трансферный ход "Динамо" - приглашение на пост главного тренера наставника сборной Испании Лукаса Мондело.

В 2011 году его "Авениду" называли самой малобюджетной командой проходившего в Екатеринбурге "Финала восьми" Евролиги, но именно подопечные Лукаса Мондело завоевали тогда Кубок Вани Войновой, а не команда, имеющая бюджет раз в десять больше. И с тех пор испанец почти каждый год завоёвывал чемпионский титул, где бы ни работал - в его послужном списке золото чемпионатов Испании и Китая с клубами, европейское - со сборной Испании. Плюс серебро чемпионата мира и Олимпиады, но на этих турнирах высшая ступень практически зарезервирована американками.

Курское "Динамо" по своему потенциалу может стать самым серьёзным за последние годы соперником "лисиц" как в чемпионате России, так и в Евролиге. Разумеется, фаворитом в обоих турнирах всё равно остаётся "УГМК", но за то, что "лисицы" всенепременно будут первыми, я в этом сезоне единственную голову на отсечение не дам.

О формуле сезона

Чемпионат России в премьер-лиге стартует 1 октября. Команд по сравнению с прошлым сезоном стало на одну меньше - нет занявшей последнее место ивановской "Энергии". Двухкруговой гладкий турнир завершится 3 марта, после чего восемь команд по системе плей-офф разыграют места на пьедестале.

Через три недели европейский старт - 20 октября во Франции "УГМК" сыграет с клубом "Лилль-Метрополь" матч за Суперкубок Европы, а 26-го в Саламанке проведёт против "Авенды" первый матч в рамках Евролиги. Как уже сказано выше, основной соперник в Европе будет тот же, что и в России - курское "Динамо". Ну может быть ещё турецкий "Фенербахче", за который в этом сезоне выступает недавняя любимица фанатов "УГМК" Сандрин Груда.

Остаётся добавить несколько слов о Кубке России, в котором "лисицы" уже 28 сентября стартовали и легко преодолели четвертьфинал. С учётом того, что играть придётся российским составом, в полуфинале (13 октября в Видном со "Спартой энд К") шансы соперниц на победу представляются более предпочтительными. Впрочем, после "русификации" два года назад этого турнира (то есть, запрета участвовать легионерам) руководство "УГМК" фактически исключило этот турнир из числа тех, где перед командой стоит задача побеждать.