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Александр Шибаев на Кубке мира не попал в плей-офф
4 октября 2016, 18:32
- Опубликовано в №185 от 05.10.2016
В квалификационном турнире розыгрыша Кубка мира по настольному теннису, который проходил в Саарбрюккене (Германия), игрок клуба «УГМК» из Верхней Пышмы Александр Шибаев занял последнее третье место в своей группе и выбыл из турнира.
Шибаев уступил австрийцу Штефану Фегерлю (3:4) и экс-игроку «УГМК» португальцу Жоао Монтейру (2:4).
В итоге весь пьедестал заняли представители Китая и Гонконга, а Шибаев в итоговом рейтинге Кубка мира вошёл в группу теннисистов, поделивших 17–20-е места.