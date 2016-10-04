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Данил
Паливода

Наши ожидания – наши проблемы?

4 октября 2016, 18:33
  • Опубликовано в №185 от 05.10.2016

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал домашнюю серию игр с поражения от казанского «Ак Барса» со счётом 1:4. Это шестое поражение в семи последних встречах. И такая ситуация становится для екатеринбургской команды традицией: уже второй сезон подряд, отлично начав турнир, «шофёры» начинают сбавлять. О причинах такой уже стабильной нестабильности мы спросили главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина.

Первое, что бросается в глаза – Андрей Разин постоянно «тасует» звенья. На каждый новый матч тренерский штаб «Автомобилиста» выставляет новые сочетания игроков.

– Начиная с предсезонки, мы крутим и вертим состав. Мы не ЦСКА образца 80-х годов, где люди по десять лет играли одним составом. Кто-то выбывает, кто-то травмируется. Стараемся придерживаться нашей игры, сочетания здесь не играют роли, – объяснил своё решение Андрей Разин.

Возможно, главный тренер «Автомобилиста» всё-таки лукавит. Не могут сочетания игроков не влиять на исход матча. Постоянная смена состава приводит к тому, что игроки не успевают сыграться. А ведь это очень важно в хоккее – чувствовать партнёра. И пока идёт поиск оптимального состава, «Автомобилист» проигрывает одну встречу за другой.

Ещё одна извечная проблема «Автомобилиста» – слабая игра в нападении. В трёх выездных встречах с «западными» командами подопечные Андрея Разина наскребли лишь на одну шайбу. И не сказать, что у «Автомобилиста» нет моментов – проблема в их реализации. В то время как 35-летний лидер «Магнитки» Сергей Мозякин, переживающий вторую молодость, наколотил уже 12 шайб, лидеры «Автомобилиста» по забитым голам Александр Торченюк и Рок Тичар не имеют такого показателя даже на двоих. А как побеждать без заброшенных шайб?

– Когда мы забивали много в начале сезона – нас критиковали за то, что много пропускаем. Сейчас стали пропускать меньше, ну, и забивать тоже. Это всё в головах: когда шайба лежит в площади ворот, а мастеровитый Лёша Симаков бросает выше… Я не скажу, что он не умеет забивать. Дай ему ещё десять раз бросить – он забьёт десять раз, причём пару раз от перекладины. Когда поражения наваливаются – начинают трястись ручки, – ответил на это Андрей Разин.

Когда-то футболист Андрей Аршавин сказал гениальную по своей откровенности фразу: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Наверное, это можно отнести и к ситуации с Анатолием Голышевым. Ведь в прошлом году он был одним из лидеров среди снайперов лиги. А нынче в двенадцати стартовых матчах «Автомобилиста» отличился всего лишь один раз и отправился в ссылку в Нижний Тагил – играть за «Спутник», где забросил в четырёх встречах тоже только одну шайбу, и этот факт говорит сам за себя.

Голышев вернулся в состав на матч с «Ак Барсом» и опять остался без заброшенных шайб. Впрочем, наставник остался им доволен.

– Та самоотдача, которая была сегодня у Голышева, меня устраивает. Если он будет так же действовать дальше, то голы придут, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

Что касается проблем «Автомобилиста» в целом, то, по мнению Разина, основная причина – чистая психология.

– Понятно, что когда идёт поражение за поражением, трясёт и вратарей, и защитников, и нападающих. Задача тренерского штаба – вселить в ребят уверенность, найти ту ниточку в виде победы, – полагает он.

И добавляет после паузы:

– Пока мы здесь – будем работать.

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