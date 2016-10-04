Протокол на 05.10.2016 года

Опубликовано в №185 от 05.10.2016

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

Голы: 0:1 Черепанов (04.55), 0:2 Варнаков (26.34), 1:2 Алексеев (36.27), 1:3 Ткачёв (40.26), 1:4 Обухов (50.02).

«Автомобилист» проиграл пятый матч подряд. Команда, начинавшая регулярный чемпионат во главе турнирной таблицы Восточной конференции, сейчас находится за пределами зоны плей-офф.

В составе «Автомобилиста» дебютировал Константин Волков. 31-летний крайний нападающий – воспитанник питерского хоккея. С 2010 по 2016 год играл за московское «Динамо», в составе которого дважды (2012, 2013 гг.) выигрывал Кубок Гагарина. В сезоне 2016/2017 сыграл за «бело-голубых» 45 матчей, набрал 7 очков (4+3).

Результаты других матчей: «Барыс» – «Нефтехимик» – 5:4, «Югра» – «Лада» – 4:1, «Динамо» (Р) – «Динамо» (М) – 2:4, «Амур» – «Спартак» – 3:1, «Адмирал» – «Торпедо» (НН) – 5:2.

Положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 32 очка (16 матчей), «Авангард» – 32 (17), «Ак Барс» – 30 (18), «Трактор», «Сибирь» – по 24 (15), «Салават Юлаев» – 24 (16), «Амур» – 23 (18), «Югра» – 22 (18), «Лада», «Автомобилист» – по 20 (16), «Нефтехимик» – 19 (16), «Адмирал» – 18 (15), «Барыс» – 17 (13), «Куньлунь» – 15 (12), «Металлург» (Нк) – 8 (16).

Снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 12 шайб, Барабанов (СКА), Шалунов («Сибирь») – по 10… Тичар, Торченюк (оба – «Автомобилист») – по 5…

Ассистенты: Умарк («Салават Юлаев») – 16 передач, Ли («Металлург» Мг) – 15, Ковальчук (СКА), Мозякин («Металлург» Мг) – по 12…Тимашов – 5, Голышев, Гареев, Андерсен, Чесалин, Торченюк (все – «Автомобилист») – по 4…

Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 24 (12+12), Умарк («Салават Юлаев») – 20 (4+16), Гусев – 19 (8+11), Ковальчук (оба – СКА) – 19 (7+12)… Торченюк («Автомобилист») – 9 (5+4)…

Баскетбол

Премьер-лига (женщины)

«Казаночка» – «УГМК» – 47:67 (11:20, 10:17, 12:17, 14:13).

Самые результативные в составе «УГМК»: Нолан (17 очков), Артешина (16).

«Лисицы» одержали две победы в двух матчах и возглавили турнирную таблицу регулярного чемпионата Премьер-лиги.

Кубок России (мужчины)

1/64 финала. «Автодор-2» (Саратов) – «Уралмаш» (Екатеринбург) – 49:69 (15:10, 13:13, 7:21, 14:25).

Самые результативные в составе «Уралмаша»: Малышев (22 очка, 13 подборов), Воскресенский (15 очков, 10 подборов), Макаров (10 очков).