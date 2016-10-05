«Мои главные футбольные кумиры — дети»

На футбольное поле Андрей выходит с коллегами, детьми, а иногда и один — потренироваться. Фото: vk.com

Опубликовано в №186 от 06.10.2016

Слесарь-ремонтник рельсо-балочного цеха ЕВРАЗ НТМК Андрей Жамондиновотвечает за слаженную работу механического оборудования, а на досуге занимается развитием детского футбола. Сначала тагильчанин увлёк спортом обоих сыновей, а сейчас организует футбольные турниры между детскими командами области.

Гонять мяч Андрей начал ещё в раннем детстве, в спортшколе был капитаном футбольной команды. А когда тринадцать лет назад, после окончания училища, тагильчанин пришёл на металлургический комбинат, оказалось, что выбирать надо между работой и хобби: между цехами то и дело проходили соревнования.

— Сыновья (старшему сейчас семь, младшему — всего четыре) тоже полюбили футбол, — рассказывает Андрей. — «Евро-2016» в июне смотрели всей семьёй. Стало неприятно: старший вместе со мной болел за наших до двух ночи, до последнего держался, чтобы не уснуть, а они — проигрывали. Я не стал ругать команду, а спросил себя, как лично я могу помочь футболу. Сначала организовал турнир между цехами на нашем предприятии: болельщиками стали семьи коллег. А потом решил организовать аналогичное состязание для детей семи-восьми лет, чтобы привлечь талантливых ребят в футбольные секции.

Руководство идею поддержало. Тогда тагильчанин нашёл парнёров, объехал и обзвонил спортшколы города и соседних муниципалитетов. В итоге в первом Кубке ЕВРАЗа, который прошёл неделю назад, соревновались восемь команд, в том числе — из Качканара и Верхней Салды. Старший сын тоже участвовал в турнире — он играл за тагильскую команду «Высокогорец». В футбольные секции принимали прямо во время спортивного праздника.

Сейчас Андрей уже думает над тем, где и когда проводить следующий турнир, каждые выходные болеет за сыновей на тренировках и товарищеских матчах и признаётся, что они его главные футбольные кумиры.