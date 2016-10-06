Андрей Разин предложил команде написать письмо в «Битву экстрасенсов»

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл шестой матч подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Главный тренер «шофёров» Андрей Разин предложил весьма неординарный способ для того, чтобы взбодрить команду, а также посетовал на чёрную магию.

— Такое чувство, будто спишь, а тебе всё один и тот же сон снится, не можешь проснуться. Семнадцать игр отыграли, и могу сказать, что по игре уступили «Ак Барсу» и ЦСКА. В остальных играх боремся, цепляемся, но что-то не то. Сегодня ещё и свет погас вдобавок ко всем этим событиям. Если бы он хотя бы минут на пять пораньше погас… Честно говорю: такого не бывает. Из этой ситуации надо выходить. Хочу сказать всем недоброжелателям: мы будем бороться до конца. Чёрная полоса пройдёт, и наступит и белая. У меня есть предложение по этому поводу. Можно завтра съездить в бассейн, прыгнуть всей командой с десятиметровой вышки. Я предлагал прыгнуть перед прошлой игрой, но Олег Гроссзапретил. Я ведь первый прыгну. У нас в команде сейчас хорошие отношения, мы единый коллектив. Может быть, нам кто-то чёрную магию подкинул, надо письмо в «Битву экстрасенсов» написать, — сказал Андрей Разин.