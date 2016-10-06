Протокол на 07.10.2016 года

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Автомобилист» — «Лада» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2).

Голы: 0:1 Иванов (06.01), 1:1 Турбин (07.24), 2:1 Голышев (35.20), 3:1 Тимашов (37.52), 3:2 Филатов (39.06), 3:3 Филатов (54.43), 3:4 Иванов (56.23).

Результаты других матчей: «Куньлунь» — «Сочи» — 2:1, «Металлург» (Нк) — «Сибирь» — 3:2, «Металлург» (Мг) — «Салават Юлаев» — 3:2 Б, «Йокерит» — «Витязь» — 3:4 Б, «Динамо» (Мн) — «Локомотив» — 2:0, «Медвешчак» — ЦСКА — 2:5, «Слован» — СКА — 0:6, «Барыс» — «Ак Барс» — 0:4, «Югра» — «Нефтехимик» — 0:2, «Йокерит» — «Динамо» (М) — 1:2, «Адмирал» — «Сочи» — 1:0, «Амур» — «Торпедо» (НН) — 0:1.

Положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 34 очка (17 матчей), «Авангард» — 32 (17)*, «Ак Барс» — 33 (19), «Салават Юлаев» — 25 (17), «Трактор» — 24 (15), «Сибирь» — 24 (16), «Амур» — 23 (19), «Лада» — 23 (17), «Югра» — 22 (19), «Нефтехимик» — 22 (17), «Адмирал» — 21 (16), «Автомобилист» — 20 (17), «Куньлунь» — 18 (13), «Барыс» — 17 (14), «Металлург» Нк — 11 (17).

«Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.

Соперник ашинского «Металлурга» в заключительном туре пермский «Амкар-Юниор» официально уведомил Союз федераций футбола Урала и Западной Сибири, что из-за финансовых проблем не сможет прибыть в Ашу. Таким образом, «Металлург» 8 октября получит три очка за «техническую» победу, а «Уралу-2» надо обыгрывать «Шахтёр», чтобы остаться на первом месте.

У «Автомобилиста» шестое поражение подряд, и пятый подряд проигрыш в основное время.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Буран» — «Спутник» — 2:5 (1:0, 1:4, 0:1).

Голы: 1:0 Агеев (08.42), 1:1 Гасников (21.20), 1:2 Шакуров (26.19), 1:3 Мокин (27.31), 2:3 Антонов (36.56), 2:4 Жиляков (37.20), 2:5 Бердников (55.44).

Результаты других матчей: «Сарыарка» — «Динамо» (Бшх) — 3:1, «Торпедо» (У-К) — «Динамо» (СПб) — 7:1, «Химик» — «Звезда» — 2:5, «Буран» — «Ижсталь» — 2:5, «Нефтяник» — «Зауралье» — 3:4, «Рязань» — «Торос» — 7:0, «Барс» — «Рубин» — 0:6, ТХК — «СКА-Нева» — 4:2, «Торпедо» (У-К) — «Динамо» (Бшх) — 1:2 ОТ, «Сарыарка» — «Динамо» (СПб) — 2:1 Б, «Саров» — «Рубин» — 1:2 Б, «Нефтяник» — «Челмет» — 3:4, «Ариада-НХ» — «Зауралье» — 3:2 Б, «Буран» — «Торос» — 2:5, «Рязань» — «Ижсталь» — 1:3, «Барс» — «Южный Урал» — 2:4, «Кристалл» — «Дизель» — 1:2, «Ермак» — «Динамо» (СПб) — 2:1 ОТ, «Сокол» — «Динамо» (Бшх) — 2:4, «Торпедо» (У-К) — ТХК — 4:3 Б, «Сарыарка» — «Химик» — 3:1, «Нефтяник» — «Южный Урал» - 3:2 Б, «Ариада-НХ» — «Рубин» — 0:3, «Саров» — «Зауралье» — 2:3 Б, «Звезда» — «Торос» — 3:1, «Барс» — «Челмет» — 3:2 Б, «Рязань» — «Молот-Прикамье» — 2:3 ОТ, «СКА-Нева» — «Ижсталь» — 6:1.

Положение лидеров: ТХК — 21 очко (10 матчей), «Динамо» (Бшх) — 20 (11), «Спутник» — 19 (8), «Дизель» — 19 (9), «Нефтяник» — 19 (12)…

Снайперы: Гребенщиков («СКА-Нева»), Зырянов («Ермак») — по 7 шайб… Иванов — 5… Жиляков (оба — «Спутник») — 4…

Ассистенты: Алексеев («Динамо» Бшх), Орлович-Грудков («СКА-Нева») — по 10 передач… Кравченко («Спутник») — 4…

Сарваров («Торос»), Голованов (ТХК) — по 12 (4+8)… Иванов — 5 (4+1)… Князев, Гасников (все — «Спутник») — 5 (2+3).

Баскетбол

Премьер-лига (женщины)

«Спарта энд К» — «Надежда» — 64:84, «Спартак» (Нг) — «Динамо» (К) — 44:87.

Положение лидеров: «Надежда», «УГМК» — по 2 победы (2 матча), «Динамо» (Кр), «Динамо» (М), Динамо» (Нс) — по 1 (1)…

Суперлига. Первый дивизион (мужчины)

«Урал» (Екатеринбург) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 74:71 (18:28, 18:10, 13:25, 25:8).

«Урал»: Кузёмкин — 17 очков, Горнаев, Мотовилов — по 10…

Результаты других матчей: «Новосибирск» — «Университет-Югра» — 75:71, «Иркут» — МБА — 76:58.

Футбол

Третий дивизион. Зона Урала и Западной Сибири

«Урал-2» (Екатеринбург) — СДЮСШОР (Пермь) — 5:0 (Родин-2, Киселёв, Соболев, Гулиев).

Положение лидеров: «Урал-2» — 43 очка (19 матчей), «Металлург» — 42 (19), «Шахтёр» — 39 (19)…

Снайперы: Соболев («Урал-2), Румянцев («Металлург») — по 14 мячей, Малышев («Шахтёр») — 10…