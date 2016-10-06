Автор


Мужской баскетбол: в Ревде собрали чемпионский состав

6 октября 2016, 18:48
7 мая ревдинцы стали серебряными призёрами первого дивизиона. Пять месяцев спустя они начинают новый турнир с большими амбициями

7 мая ревдинцы стали серебряными призёрами первого дивизиона. Пять месяцев спустя они начинают новый турнир с большими амбициями

  • Опубликовано в №187 от 07.10.2016 

На этой неделе два клуба из Свердловской области стартуют в регулярном чемпионате первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги — второго по рангу турнира после Единой лиги ВТБ. В среду екатеринбургский «Урал» обыграл на домашней площадке ижевскую команду «Купол-Родники» (74:71), а в субботу та же команда из Удмуртии сыграет матч открытия и в Ревде — с «Темпом-СУМЗ-УГМК».

Ревдинцы должны быть среди фаворитов

Наибольший интерес свердловских любителей мужского баскетбола наверняка будет связан с командой из Ревды. «Темп» много лет имел репутацию крепкого середняка (с эпизодическими отклонениями на четвёртое место в 2009 году или на предпоследнее,

13-е, через пять лет), но в сезоне 2015/2016 ревдинцы вышли на новый уровень: 3-е место в Кубке России и 2-е в первом дивизионе. Причём в финальной серии против «Сахалина» баскетболисты Ревды выглядели очень достойно. Неслучайно главный тренер команды Олег Мелещенко, вспоминая весенние игры за золото, говорит сейчас, что у него, несмотря на очевидный успех, осталось чувство не до конца выполненной работы.

Судя по переменам в составе команды, произошедшим в межсезонье, амбиции Мелещенко разделяет и руководство клуба. Ревдинцы практически сохранили свой серебряный состав. Ушли лишь четверо — Олег Бартунов и Алексей Бабушкин (которые продолжат карьеру в питерском «Спартаке», выступающем во втором дивизионе суперлиги), а также Андрей Бычков, перешедший в «Рязань». Вячеслав Слета отправился в «университет-югру».

А кто же их заменил? Бронзовый призёр первого дивизиона в составе «Самары» Дмитрий Артешин (младший брат баскетболистки «УГМК» Ольги Артешиной с 2012-го по

2014-й играл в «Урале»), обладатель Кубка России-2016 в составе «Пармы», воспитанник тагильского баскетбола Антон Бревнов в Ревде не новичок — провёл за «Темп-СУМЗ» десять матчей на финише сезона 2011/2012. Алимджан Федюшин — трёхкратный чемпион суперлиги. Молодой Сердар Аннаев запомнился по играм против свердловчан за московское «Динамо», а в прошлом сезоне выступал за екатеринбургских «грифонов», где свой потенциал, пожалуй, до конца не раскрыл.

Все ключевые исполнители остались в команде, причём в «Темпе» собрались сразу трое игроков из чемпионского состава «Урала» 2013 года (Глазунов, Федюшин, Артешин), Глазунов и Федюшин побеждали также с «грифонами» годом ранее, а Федюшин с «Сахалином» в прошлом сезоне. Караулов и Глазунов неоднократно входили в символическую пятёрку лиги по итогам сезона. С таким составом ревдинцам вполне по силам составить конкуренцию по-прежнему сильному действующему чемпиону дивизиона «Сахалину». Среди тех, кто ещё будет в лидерах, — «Самара», «Новосибирск» и «Университет-Югра». Кто-то из этой пятёрки и будет весной победителем первого дивизиона.

К сожалению, даже победа в первом дивизионе не будет для «Темпа» шансом перейти рангом выше — в Единую лигу ВТБ, поскольку в Ревде нет и никогда не будет необходимой для этого инфраструктуры. Но хорошо уже то, что в зале, где ревдинская команда проводит домашние игры, заменили паркет — прежний вызывал большие нарекания от приезжающих команд. Без сомнения большинство матчей пройдут в Ревде при аншлаге, поскольку на игры сюда охотно приезжают не только местные жители, но и любители баскетбола из Екатеринбурга и других городов Свердловской области.

Екатеринбуржцы поборются за плей-офф

Второй свердловский клуб в первом дивизионе суперлиги — екатеринбургский «Урал» — в прошлом сезоне не попал в плей-офф. У «грифонов» снова, уже третий год подряд, произошло радикальное обновление состава — вместо одной группы ушедших малоизвестных молодых игроков пришла другая, столь же по большому счёту малоизвестная. Можно разве что выделить возвращение в команду разыгрывающего Максима Ткаченко, которому из категории молодых и перспективных пора уже переходить в категорию лидеров, стабильно делающих результат. С остальными будем знакомиться по ходу сезона. Любопытно будет понаблюдать за работой Вадима Филатова на посту главного тренера — коренной екатеринбуржец в своё время был первым главным тренером «Урала», а в последние годы много и успешно работал в роли помощника у более опытных специалистов — Бориса Ливанова, Олега Окулова и Василия Карасёва. Место в первой восьмёрке «грифонам» вовсе не гарантировано — конкурировать за него «Уралу» придётся с иркутским «Иркутом» и соперником по первому матчу — командой из Ижевска.

В третий раз в первом дивизионе суперлиги появился иностранный участник. В начале нулевых годов это был казахстанский БКТ «Отрар», два года назад «Алмаатинский легион». Оба коллектива звёзд с неба не хватали, обретаясь в подвале турнирной таблицы. Новый «клуб-легионер» — армянский «Урарту», сформированный на базе национальной команды, которая в июле этого года стала чемпионом Европы среди малых стран. Пока это команда-загадка с опытным тренером, который четверть века работал в Ливане, где традиционно сильна армянская община.

Тринадцать команд сыграют двухкруговой турнир, который завершится 17 марта. Интересно, что именно в этот день «Темп» и «Урал» встретятся между собой в Ревде.

По итогам регулярного чемпионата определятся восемь команд, которые выйдут в плей-офф.

Состав команды «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) в сезоне 2016/2017

Защитники

Дата рождения

Рост

Клуб в сезоне 2015/2016

№1. Антон Глазунов

25.08.1986

182

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

№7. Сердар Аннаев

24.05.1994

186

«Урал» (Екатеринбург)

№9. Антон Бревнов

10.09.1987

188

«Парма» (Пермь)

№13. Дмитрий Качанко

29.07.1986

200

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

№15. Павел Александров

25.02.1989

190

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

№42. Александр Калёнов 

18.05.1987

195

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

Форварды

 

 

 

№11. Максим Поляков

14.04.1984

204

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

№12. Дмитрий Артешин

08.09.1989

201

«Самара» (Самара)

№45. Иван Павлов

13.05.1989

201

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

Центровые

 

 

 

№17. Сергей Караулов

15.04.1984

215

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

№91. Алимджан Федюшин

26.03.1989

210

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

Главный тренер - Олег Мелещенко.

Тренер - Сергей Евграфов.

  

Состав команды «Урал» (Екатеринбург) в сезоне 2016/2017

Защитники

Дата рождения

Рост

Клуб в сезоне 2015/2016

№1. Максим Ткаченко

16.01.1992

187

«Красный Октябрь» (Волгоград)

№21. Артур Киселёв

14.01.1994

192

«Урал» (Екатеринбург)

№24. Андрей Кузёмкин

21.12.1987

185

«Урал» (Екатеринбург)

№45. Григорий Мотовилов

07.02.1998

193

«Зенит» (Санкт-Петербург)

№99. Дмитрий Незванкин

11.10.1993

189

УНИКС (Казань)

Форварды

 

 

 

№8. Артём Комиссаров

11.12.1990

200

«Зенит» (Санкт-Петербург)

№9. Алексей Островский

15.10.1993

201

«Динамо-ЦБК» (Ставрополь)

№17. Лев Быков

06.05.1999

200

«Урал-ДЮБЛ» (Екатеринбург)

№33. Андрей Зверков

18.03.1994

200

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

№35. Дмитрий Дойников

20.05.1994

204

«Урал» (Екатеринбург)

Центровые

 

 

 

№7. Кирилл Горнаев

11.12.1996

203

УНИКС-2 (Казань)

№25. Валерий Алексеев

17.03.1994

210

«Локомотив-Кубань-2» (Краснодар)

№41. Алексей Комаров

12.05.1981

207

«Урал» (Екатеринбург)

Главный тренер - Вадим Филатов.

Тренеры - Олег Баранов, Максим Салов.

  

Календарь матчей команд «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал» в регулярном чемпионате Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги

«Темп-СУМЗ-УГМК»

Соперник

«Урал»

Дома

В гостях

 

Дома

В гостях

08.02.

13.11.

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

11.02.

10.11.

-

-

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

14.12.

17.03.

26.10.

27.01.

«Самара» (Самара)

29.10.

30.01.

06.03.

04.12.

«Новосибирск» (Новосибирск)

08.03.

08.12.

11.02.

10.11.

«Спартак-Приморье» (Владивосток)

08.02.

07.11.

19.01.

18.10.

«Университет-Югра» (Сургут)

16.01.

15.10.

29.10.

30.01.

«Рязань» (Рязань)

26.10.

27.01.

16.01.

15.10.

МБА (Москва)

19.01.

18.10.

17.03.

14.12.

«Урал» (Екатеринбург)

-

-

09.03.

07.12.

«Иркут» (Иркутск)

11.03.

05.12.

19.11.

25.02.

«Химки-Подмосковье» (Химки)

22.11.

22.02.

08.10.

06.01.

«Купол-Родники» (Ижевск)

05.10.

09.01.

22.11.

28.02.

«Урарту» (Ереван)

19.11.

25.02.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Спорт

час назад

Мужской баскетбол: в Ревде собрали чемпионский состав
На этой неделе два клуба из Свердловской области стартуют в регулярном чемпионате первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги — второго по рангу турнира после Единой лиги ВТБ

2 часа назад

Протокол на 07.10.2016 года
Протокол на 07.10.2016

2 часа назад

Андрей Разин предложил команде написать письмо в «Битву экстрасенсов»
Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл шестой матч подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ

20 часов назад

Баскетболисты "Урала" обыграли "Купол-Родники" в стартовом матче сезона
"Урал" одержал волевую победу в стартовом матче сезона.

5 октября 2016

«Мои главные футбольные кумиры — дети»
наши люди

4 октября 2016

Протокол на 05.10.2016 года
Протокол на 05.10.2016 года

4 октября 2016

Наши ожидания – наши проблемы?
Хоккейный клуб «Автомобилист» начал домашнюю серию игр с поражения от казанского «Ак Барса» со счётом 1:4. Это шестое поражение в семи последних встречах. И такая ситуация становится для екатеринбургской команды традицией: уже второй сезон подряд, отлично начав турнир, «шофёры» начинают сбавлять. О причинах такой уже стабильной нестабильности мы спросили главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина.

4 октября 2016

Александр Шибаев на Кубке мира не попал в плей-офф
В квалификационном турнире розыгрыша Кубка мира по настольному теннису, который проходил в Саарбрюккене (Германия), игрок клуба «УГМК» из Верхней Пышмы Александр Шибаев занял последнее третье место в своей группе и выбыл из турнира.

4 октября 2016

"УГМК" опять чемпион? Не факт...
1 октября стартовал чемпионат России по баскетболу, в котором екатеринбургская команда "УГМК" будет отстаивать титул сильнейшей команды страны, принадлежащий ей с 2009 года.

3 октября 2016

Протокол на 04.10.2016 года
Протокол на 04.10.2016 года

Последние новости
Что было раньше