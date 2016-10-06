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Мужской баскетбол: в Ревде собрали чемпионский состав
6 октября 2016, 18:48
7 мая ревдинцы стали серебряными призёрами первого дивизиона. Пять месяцев спустя они начинают новый турнир с большими амбициями
- Опубликовано в №187 от 07.10.2016
На этой неделе два клуба из Свердловской области стартуют в регулярном чемпионате первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги — второго по рангу турнира после Единой лиги ВТБ. В среду екатеринбургский «Урал» обыграл на домашней площадке ижевскую команду «Купол-Родники» (74:71), а в субботу та же команда из Удмуртии сыграет матч открытия и в Ревде — с «Темпом-СУМЗ-УГМК».
Ревдинцы должны быть среди фаворитов
Наибольший интерес свердловских любителей мужского баскетбола наверняка будет связан с командой из Ревды. «Темп» много лет имел репутацию крепкого середняка (с эпизодическими отклонениями на четвёртое место в 2009 году или на предпоследнее,
13-е, через пять лет), но в сезоне 2015/2016 ревдинцы вышли на новый уровень: 3-е место в Кубке России и 2-е в первом дивизионе. Причём в финальной серии против «Сахалина» баскетболисты Ревды выглядели очень достойно. Неслучайно главный тренер команды Олег Мелещенко, вспоминая весенние игры за золото, говорит сейчас, что у него, несмотря на очевидный успех, осталось чувство не до конца выполненной работы.
Судя по переменам в составе команды, произошедшим в межсезонье, амбиции Мелещенко разделяет и руководство клуба. Ревдинцы практически сохранили свой серебряный состав. Ушли лишь четверо — Олег Бартунов и Алексей Бабушкин (которые продолжат карьеру в питерском «Спартаке», выступающем во втором дивизионе суперлиги), а также Андрей Бычков, перешедший в «Рязань». Вячеслав Слета отправился в «университет-югру».
А кто же их заменил? Бронзовый призёр первого дивизиона в составе «Самары» Дмитрий Артешин (младший брат баскетболистки «УГМК» Ольги Артешиной с 2012-го по
2014-й играл в «Урале»), обладатель Кубка России-2016 в составе «Пармы», воспитанник тагильского баскетбола Антон Бревнов в Ревде не новичок — провёл за «Темп-СУМЗ» десять матчей на финише сезона 2011/2012. Алимджан Федюшин — трёхкратный чемпион суперлиги. Молодой Сердар Аннаев запомнился по играм против свердловчан за московское «Динамо», а в прошлом сезоне выступал за екатеринбургских «грифонов», где свой потенциал, пожалуй, до конца не раскрыл.
Все ключевые исполнители остались в команде, причём в «Темпе» собрались сразу трое игроков из чемпионского состава «Урала» 2013 года (Глазунов, Федюшин, Артешин), Глазунов и Федюшин побеждали также с «грифонами» годом ранее, а Федюшин с «Сахалином» в прошлом сезоне. Караулов и Глазунов неоднократно входили в символическую пятёрку лиги по итогам сезона. С таким составом ревдинцам вполне по силам составить конкуренцию по-прежнему сильному действующему чемпиону дивизиона «Сахалину». Среди тех, кто ещё будет в лидерах, — «Самара», «Новосибирск» и «Университет-Югра». Кто-то из этой пятёрки и будет весной победителем первого дивизиона.
К сожалению, даже победа в первом дивизионе не будет для «Темпа» шансом перейти рангом выше — в Единую лигу ВТБ, поскольку в Ревде нет и никогда не будет необходимой для этого инфраструктуры. Но хорошо уже то, что в зале, где ревдинская команда проводит домашние игры, заменили паркет — прежний вызывал большие нарекания от приезжающих команд. Без сомнения большинство матчей пройдут в Ревде при аншлаге, поскольку на игры сюда охотно приезжают не только местные жители, но и любители баскетбола из Екатеринбурга и других городов Свердловской области.
Екатеринбуржцы поборются за плей-офф
Второй свердловский клуб в первом дивизионе суперлиги — екатеринбургский «Урал» — в прошлом сезоне не попал в плей-офф. У «грифонов» снова, уже третий год подряд, произошло радикальное обновление состава — вместо одной группы ушедших малоизвестных молодых игроков пришла другая, столь же по большому счёту малоизвестная. Можно разве что выделить возвращение в команду разыгрывающего Максима Ткаченко, которому из категории молодых и перспективных пора уже переходить в категорию лидеров, стабильно делающих результат. С остальными будем знакомиться по ходу сезона. Любопытно будет понаблюдать за работой Вадима Филатова на посту главного тренера — коренной екатеринбуржец в своё время был первым главным тренером «Урала», а в последние годы много и успешно работал в роли помощника у более опытных специалистов — Бориса Ливанова, Олега Окулова и Василия Карасёва. Место в первой восьмёрке «грифонам» вовсе не гарантировано — конкурировать за него «Уралу» придётся с иркутским «Иркутом» и соперником по первому матчу — командой из Ижевска.
В третий раз в первом дивизионе суперлиги появился иностранный участник. В начале нулевых годов это был казахстанский БКТ «Отрар», два года назад «Алмаатинский легион». Оба коллектива звёзд с неба не хватали, обретаясь в подвале турнирной таблицы. Новый «клуб-легионер» — армянский «Урарту», сформированный на базе национальной команды, которая в июле этого года стала чемпионом Европы среди малых стран. Пока это команда-загадка с опытным тренером, который четверть века работал в Ливане, где традиционно сильна армянская община.
Тринадцать команд сыграют двухкруговой турнир, который завершится 17 марта. Интересно, что именно в этот день «Темп» и «Урал» встретятся между собой в Ревде.
По итогам регулярного чемпионата определятся восемь команд, которые выйдут в плей-офф.
Состав команды «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) в сезоне 2016/2017
Защитники
Дата рождения
Рост
Клуб в сезоне 2015/2016
№1. Антон Глазунов
25.08.1986
182
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
№7. Сердар Аннаев
24.05.1994
186
«Урал» (Екатеринбург)
№9. Антон Бревнов
10.09.1987
188
«Парма» (Пермь)
№13. Дмитрий Качанко
29.07.1986
200
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
№15. Павел Александров
25.02.1989
190
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
№42. Александр Калёнов
18.05.1987
195
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
Форварды
№11. Максим Поляков
14.04.1984
204
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
№12. Дмитрий Артешин
08.09.1989
201
«Самара» (Самара)
№45. Иван Павлов
13.05.1989
201
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
Центровые
№17. Сергей Караулов
15.04.1984
215
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
№91. Алимджан Федюшин
26.03.1989
210
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)
Главный тренер - Олег Мелещенко.
Тренер - Сергей Евграфов.
Состав команды «Урал» (Екатеринбург) в сезоне 2016/2017
Защитники
Дата рождения
Рост
Клуб в сезоне 2015/2016
№1. Максим Ткаченко
16.01.1992
187
«Красный Октябрь» (Волгоград)
№21. Артур Киселёв
14.01.1994
192
«Урал» (Екатеринбург)
№24. Андрей Кузёмкин
21.12.1987
185
«Урал» (Екатеринбург)
№45. Григорий Мотовилов
07.02.1998
193
«Зенит» (Санкт-Петербург)
№99. Дмитрий Незванкин
11.10.1993
189
УНИКС (Казань)
Форварды
№8. Артём Комиссаров
11.12.1990
200
«Зенит» (Санкт-Петербург)
№9. Алексей Островский
15.10.1993
201
«Динамо-ЦБК» (Ставрополь)
№17. Лев Быков
06.05.1999
200
«Урал-ДЮБЛ» (Екатеринбург)
№33. Андрей Зверков
18.03.1994
200
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)
№35. Дмитрий Дойников
20.05.1994
204
«Урал» (Екатеринбург)
Центровые
№7. Кирилл Горнаев
11.12.1996
203
УНИКС-2 (Казань)
№25. Валерий Алексеев
17.03.1994
210
«Локомотив-Кубань-2» (Краснодар)
№41. Алексей Комаров
12.05.1981
207
«Урал» (Екатеринбург)
Главный тренер - Вадим Филатов.
Тренеры - Олег Баранов, Максим Салов.
Календарь матчей команд «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал» в регулярном чемпионате Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги
«Темп-СУМЗ-УГМК»
Соперник
«Урал»
Дома
В гостях
Дома
В гостях
08.02.
13.11.
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)
11.02.
10.11.
-
-
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
14.12.
17.03.
26.10.
27.01.
«Самара» (Самара)
29.10.
30.01.
06.03.
04.12.
«Новосибирск» (Новосибирск)
08.03.
08.12.
11.02.
10.11.
«Спартак-Приморье» (Владивосток)
08.02.
07.11.
19.01.
18.10.
«Университет-Югра» (Сургут)
16.01.
15.10.
29.10.
30.01.
«Рязань» (Рязань)
26.10.
27.01.
16.01.
15.10.
МБА (Москва)
19.01.
18.10.
17.03.
14.12.
«Урал» (Екатеринбург)
-
-
09.03.
07.12.
«Иркут» (Иркутск)
11.03.
05.12.
19.11.
25.02.
«Химки-Подмосковье» (Химки)
22.11.
22.02.
08.10.
06.01.
«Купол-Родники» (Ижевск)
05.10.
09.01.
22.11.
28.02.
«Урарту» (Ереван)
19.11.
25.02.