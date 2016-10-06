Мужской баскетбол: в Ревде собрали чемпионский состав

7 мая ревдинцы стали серебряными призёрами первого дивизиона. Пять месяцев спустя они начинают новый турнир с большими амбициями

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

На этой неделе два клуба из Свердловской области стартуют в регулярном чемпионате первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги — второго по рангу турнира после Единой лиги ВТБ. В среду екатеринбургский «Урал» обыграл на домашней площадке ижевскую команду «Купол-Родники» (74:71), а в субботу та же команда из Удмуртии сыграет матч открытия и в Ревде — с «Темпом-СУМЗ-УГМК».

Ревдинцы должны быть среди фаворитов

Наибольший интерес свердловских любителей мужского баскетбола наверняка будет связан с командой из Ревды. «Темп» много лет имел репутацию крепкого середняка (с эпизодическими отклонениями на четвёртое место в 2009 году или на предпоследнее,

13-е, через пять лет), но в сезоне 2015/2016 ревдинцы вышли на новый уровень: 3-е место в Кубке России и 2-е в первом дивизионе. Причём в финальной серии против «Сахалина» баскетболисты Ревды выглядели очень достойно. Неслучайно главный тренер команды Олег Мелещенко, вспоминая весенние игры за золото, говорит сейчас, что у него, несмотря на очевидный успех, осталось чувство не до конца выполненной работы.

Судя по переменам в составе команды, произошедшим в межсезонье, амбиции Мелещенко разделяет и руководство клуба. Ревдинцы практически сохранили свой серебряный состав. Ушли лишь четверо — Олег Бартунов и Алексей Бабушкин (которые продолжат карьеру в питерском «Спартаке», выступающем во втором дивизионе суперлиги), а также Андрей Бычков, перешедший в «Рязань». Вячеслав Слета отправился в «университет-югру».

А кто же их заменил? Бронзовый призёр первого дивизиона в составе «Самары» Дмитрий Артешин (младший брат баскетболистки «УГМК» Ольги Артешиной с 2012-го по

2014-й играл в «Урале»), обладатель Кубка России-2016 в составе «Пармы», воспитанник тагильского баскетбола Антон Бревнов в Ревде не новичок — провёл за «Темп-СУМЗ» десять матчей на финише сезона 2011/2012. Алимджан Федюшин — трёхкратный чемпион суперлиги. Молодой Сердар Аннаев запомнился по играм против свердловчан за московское «Динамо», а в прошлом сезоне выступал за екатеринбургских «грифонов», где свой потенциал, пожалуй, до конца не раскрыл.

Все ключевые исполнители остались в команде, причём в «Темпе» собрались сразу трое игроков из чемпионского состава «Урала» 2013 года (Глазунов, Федюшин, Артешин), Глазунов и Федюшин побеждали также с «грифонами» годом ранее, а Федюшин с «Сахалином» в прошлом сезоне. Караулов и Глазунов неоднократно входили в символическую пятёрку лиги по итогам сезона. С таким составом ревдинцам вполне по силам составить конкуренцию по-прежнему сильному действующему чемпиону дивизиона «Сахалину». Среди тех, кто ещё будет в лидерах, — «Самара», «Новосибирск» и «Университет-Югра». Кто-то из этой пятёрки и будет весной победителем первого дивизиона.

К сожалению, даже победа в первом дивизионе не будет для «Темпа» шансом перейти рангом выше — в Единую лигу ВТБ, поскольку в Ревде нет и никогда не будет необходимой для этого инфраструктуры. Но хорошо уже то, что в зале, где ревдинская команда проводит домашние игры, заменили паркет — прежний вызывал большие нарекания от приезжающих команд. Без сомнения большинство матчей пройдут в Ревде при аншлаге, поскольку на игры сюда охотно приезжают не только местные жители, но и любители баскетбола из Екатеринбурга и других городов Свердловской области.

Екатеринбуржцы поборются за плей-офф

Второй свердловский клуб в первом дивизионе суперлиги — екатеринбургский «Урал» — в прошлом сезоне не попал в плей-офф. У «грифонов» снова, уже третий год подряд, произошло радикальное обновление состава — вместо одной группы ушедших малоизвестных молодых игроков пришла другая, столь же по большому счёту малоизвестная. Можно разве что выделить возвращение в команду разыгрывающего Максима Ткаченко, которому из категории молодых и перспективных пора уже переходить в категорию лидеров, стабильно делающих результат. С остальными будем знакомиться по ходу сезона. Любопытно будет понаблюдать за работой Вадима Филатова на посту главного тренера — коренной екатеринбуржец в своё время был первым главным тренером «Урала», а в последние годы много и успешно работал в роли помощника у более опытных специалистов — Бориса Ливанова, Олега Окулова и Василия Карасёва. Место в первой восьмёрке «грифонам» вовсе не гарантировано — конкурировать за него «Уралу» придётся с иркутским «Иркутом» и соперником по первому матчу — командой из Ижевска.

В третий раз в первом дивизионе суперлиги появился иностранный участник. В начале нулевых годов это был казахстанский БКТ «Отрар», два года назад «Алмаатинский легион». Оба коллектива звёзд с неба не хватали, обретаясь в подвале турнирной таблицы. Новый «клуб-легионер» — армянский «Урарту», сформированный на базе национальной команды, которая в июле этого года стала чемпионом Европы среди малых стран. Пока это команда-загадка с опытным тренером, который четверть века работал в Ливане, где традиционно сильна армянская община.

Тринадцать команд сыграют двухкруговой турнир, который завершится 17 марта. Интересно, что именно в этот день «Темп» и «Урал» встретятся между собой в Ревде.

По итогам регулярного чемпионата определятся восемь команд, которые выйдут в плей-офф.

Состав команды «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) в сезоне 2016/2017

Защитники Дата рождения Рост Клуб в сезоне 2015/2016 №1. Антон Глазунов 25.08.1986 182 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) №7. Сердар Аннаев 24.05.1994 186 «Урал» (Екатеринбург) №9. Антон Бревнов 10.09.1987 188 «Парма» (Пермь) №13. Дмитрий Качанко 29.07.1986 200 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) №15. Павел Александров 25.02.1989 190 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) №42. Александр Калёнов 18.05.1987 195 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) Форварды №11. Максим Поляков 14.04.1984 204 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) №12. Дмитрий Артешин 08.09.1989 201 «Самара» (Самара) №45. Иван Павлов 13.05.1989 201 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) Центровые №17. Сергей Караулов 15.04.1984 215 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) №91. Алимджан Федюшин 26.03.1989 210 «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

Главный тренер - Олег Мелещенко.

Тренер - Сергей Евграфов.

Состав команды «Урал» (Екатеринбург) в сезоне 2016/2017

Защитники Дата рождения Рост Клуб в сезоне 2015/2016 №1. Максим Ткаченко 16.01.1992 187 «Красный Октябрь» (Волгоград) №21. Артур Киселёв 14.01.1994 192 «Урал» (Екатеринбург) №24. Андрей Кузёмкин 21.12.1987 185 «Урал» (Екатеринбург) №45. Григорий Мотовилов 07.02.1998 193 «Зенит» (Санкт-Петербург) №99. Дмитрий Незванкин 11.10.1993 189 УНИКС (Казань) Форварды №8. Артём Комиссаров 11.12.1990 200 «Зенит» (Санкт-Петербург) №9. Алексей Островский 15.10.1993 201 «Динамо-ЦБК» (Ставрополь) №17. Лев Быков 06.05.1999 200 «Урал-ДЮБЛ» (Екатеринбург) №33. Андрей Зверков 18.03.1994 200 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) №35. Дмитрий Дойников 20.05.1994 204 «Урал» (Екатеринбург) Центровые №7. Кирилл Горнаев 11.12.1996 203 УНИКС-2 (Казань) №25. Валерий Алексеев 17.03.1994 210 «Локомотив-Кубань-2» (Краснодар) №41. Алексей Комаров 12.05.1981 207 «Урал» (Екатеринбург)

Главный тренер - Вадим Филатов.

Тренеры - Олег Баранов, Максим Салов.

Календарь матчей команд «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал» в регулярном чемпионате Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги