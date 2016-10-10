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Россия проиграла команде Ельцина

10 октября 2016, 18:05
  • Опубликовано в №189 от 11.10.2016 

В минувшие выходные сборная России по футболу в очередном товарищеском матче уступила команде Коста-Рики со счётом 3:4. В матче сыграли сразу три свердловчанина: Олег Шатов, Игорь Смольников и Максим Канунников, а сборная обновила несколько антирекордов.

К этому матчу было приковано особое внимание. Во-первых, он проходил на новом стадионе в Краснодаре. Собственно, матч Россия — Коста-Рика стал открытием этой арены. Во-вторых, за каждым матчем под руководством Станислава Черчесова сейчас пристально следят не только футбольное руководство, но и многочисленные болельщики, которые ждут реабилитации за провальный Евро. Никто и не подозревал, что за этот матч сборная России обновит сразу три «рекорда».

Первый автогол за 13 лет. Россияне начали активно. Уже на первых четырёх минутах вратарь соперников Кейлор Навас (для справки: основной вратарь мадридского «Реала») спас свою команду дважды. Но после десятой минуты своё вратарское мастерство демонстрировал уже голкипер «Ростова» Сослан Джанаев, который занял место в воротах вместо травмированного Игоря Акинфеева. Наша команда пропустила сразу два мяча за семь минут. Эти мячи стали первыми пропущенными для сборной Черчесова. В предыдущих двух играх она не пропускала вообще.

На 31-й минуте ценой травмы Александр Самедов отыгрывает один мяч. Отличный удар рыбкой с подачи тагильчанина Олега Шатова. А далее последовал «рекорд» — впервые за 13 лет мы забили автогол. На 42-й минуте отличился капитан команды Василий Березуцкий. В последний раз россияне забивали автогол в 2003 году. Тогда Андрей Карякаотправил мяч в ворота Сергея Овчинникова в матче со сборной Швейцарии. Но тогда наша команда всё равно выиграла — 4:1. А вообще, в истории сборной России этот автогол стал пятым.

Первые четыре гола в истории России. Во втором тайме наша команда встрепенулась и смогла отыграть два мяча. Оба раза забил Артём Дзюба (это явление уже окрестили «дзюбль»). Кстати, в первый раз голевую атаку начал опять свердловчанин — Игорь Смольников. Счёт так и мог остаться равным — 3:3, но на 91-й минуте второго тайма Березуцкий сбил с ног игрока в своей штрафной и костариканцы заработали пенальти. Итог — 3:4, и первый раз в истории России национальная команда пропускает на домашней арене четыре мяча в одном матче. Кроме того, последний раз вратарь-дебютант пропускал четыре мяча за матч в 1998 году — тогда Андрей Новосадов столько же раз доставал мяч из сетки в матче с Бразилией.

Кстати, среди костариканцев есть игрок Ельцин Техеда. Своё необычное имя он получил в честь первого президента России Бориса Ельцина. Поэтому в шутку команду Коста-Рики иногда именуют командой Ельцина. Ну что ж, пока не справились россияне с его командой…

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