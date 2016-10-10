Протокол на11.10.2016 года

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Автомобилист» — «Нефтехимик» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

Голы: 1:0 Гареев (03.15), 1:1 Кинрейд (07.22), 2:1 Андерсен (15.14), 3:1 Щемеров (27.32), 3:2 Стась (58.04).

«Автомобилист» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию.

Защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров забросил первую шайбу в КХЛ.

Результаты других матчей: «Куньлунь» — «Спартак» — 4:2, «Авангард» — «Сибирь» — 2:1 Б, «Металлург» (Мг) — «Трактор» — 4:3, СКА — ЦСКА — 2:0, «Динамо» (Мн) — «Витязь» — 2:3 ОТ, «Динамо» (Р) — «Локомотив» — 3:2 Б, «Слован» — «Северсталь» — 3:2, «Барыс» — «Лада» — 2:4, «Югра» — «Ак Барс» — 3:6, 8 октября. «Амур» — «Сочи», «Адмирал» — «Спартак», «Куньлунь» — «Торпедо» (НН). 9 октября. «Динамо» (Р) — «Витязь», ЦСКА — «Авангард».

Положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 37 (18), «Авангард» — 36 (19), «Ак Барс» — 36 (20), «Салават Юлаев» — 28 (18), «Сибирь» — 27 (18), «Амур» — 26 (20), «Лада» — 26 (18), «Трактор», «Адмирал» — по 24 (17), «Автомобилист» — 23 (18), «Югра» — 22 (20), «Нефтехимик» — 22 (20), «Куньлунь» — 21 (15), Барыс» — 17 (15), «Металлург» (Нк) — 12 (18).

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Рязань» (Рязань) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 7:2 (2:0, 4:1, 0:1).

Голы: Алексеев-2, Рукин-2, Карпов, Денежкин, Юртайкин - Кравченко, Курепанов.

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 4:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0).

Голы: Конозов (2), Гребенщиков, Рычагов (победный буллит) — Кравченко, Князев, Фомичёв.

Результаты других матчей: «Ермак» — «Динамо» (Бшх) — 1:3, «Сокол» — «Динамо» (СПб) — 4:0, «Торпедо» (У-К) — «Химик» — 4:2, «Сарыарка» — ТХК — 4:2, «СКА-Нева» — «Торос» — 3:2, «Саров» — «Челмет» — 3:1, «Ариада-НХ» — «Южный Урал» — 3:2, «Звезда» — «Ижсталь» — 5:3, «Буран» — «Молот-Прикамье» — 2:3 ОТ, «Ермак» — ТХК — 2:1, «Сокол» — «Химик» — 4:2, «Звезда» — «Молот-Прикамье» — 5:2, «Ариада-НХ» — «Челмет» — 2:3 Б, «Саров» — «Южный Урал» — 2:3.

Положение лидеров: «Динамо» (Бшх) — 23 (12), «Сокол» — 22 (10), ТХК — 21 (12), «Сарыарка» — 21 (10), «СКА-Нева» — 21 (11), «Спутник» — 20 (10), «Дизель» — 19 (9), «Ермак», «Торпедо» (У-К) — по 19 (10)…

Баскетбол

Премьер-лига (женщины)

«Спартак» (Ногинск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 53:77 (7:23, 17:19, 15:12, 14:23).

«УГМК»: Артешина, Черепанова — по 13 очков, Комарова — 11…

Первой из участниц проходящего по системе «весна-осень» чемпионата женской НБА к «УГМК» присоединилась бельгийская центровая Эмма Мессеман. В ближайшее время должны появиться Санчо Литтл, чья «Атланта Дрим» выбыла из плей-офф в 1/8 финала. В полуфинале завершил выступление «Финикс Меркури», а значит, освободились также Дайана Таурази, Бриттни Грайнери тренер Сэнди Бронделло. Евгения Белякова и Кристи Толливер с «Лос-Анджелес Спаркс» вышли в финал.

Результаты других матчей: «Казаночка» — «Динамо» (М) — 51:62, МБА — «Динамо» (Нс) — 55:76, «Динамо» (К) — «Спарта энд К» — 71:44, «Надежда» — «Енисей» — 92:55.

Положение лидеров: «УГМК», «Надежда» — по 3 победы (3 матча), «Динамо» (К), «Динамо» (Нс), «Динамо» (М) — по 2 (2)…

Суперлига. Первый дивизион (мужчины).

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 93:70 (25:19, 25:15, 21:17, 22:19).

«Темп»: Артешин — 19 очков, Караулов — 18 очков и 13 подборов, Александров и Поляков — по 12 очков…

Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Самара» — 50:64, «Урарту» — «Рязань» — 89:93, «Сахалин» — «Спартак-Приморье» — 91:77, «Иркут» — «Университет-Югра» — 75:73, «Новосибирск» — МБА — 74:71, «Урарту» — «Самара» — 70:80, «Химки-Подмосковье» — «Рязань» — 67:70.

Положение лидеров: «Самара», Иркут», «Рязань», «Новосибирск» — по 2 победы (2 матча), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Урал», Сахалин» — по 1 (1)…

Главный сюрприз на старте — появление в группе лидеров привычного аутсайдера лиги «Иркута», который недавно возглавил экс-игрок нижнетагильского «Старого Соболя» и екатеринбургского «Евраза» Алексей Лобанов, в прошлом сезоне ассистировавший Дмитрию Шакулину в екатеринбургском «Урале».

Мини-футбол

Суперлига

«Тюмень» — «Синара» — 3:5 (Бахур, Анд.Соколов — Агапов-2, Тимощенков, Шистеров, Фахрутлинов), 1:2 (Конов — Чистополов, Дёмин).

Результаты других матчей: «Прогресс» — «КПРФ» — 3:3, 6:5, «Сибиряк» — «Газпром-Югра» — 5:3, 7:6, «Динамо» — «Новая генерация» — 6:4, 3:2, «Ухта» — «Норильский никель» — 2:2, 2:5.

Положение лидеров: «Сибиряк» — 15 очков (6 матчей), «Прогресс» — 11 (6), «Дина», «Синара» — по 10 (4), «Динамо» — 10 (6)…

Настольный теннис

Лига европейских чемпионов (мужчины)

1-й тур. Группа «В». «УГМК» (Верхняя Пышма) — «Уния» (Гданьск, Польша) — 3:2.

Андрей Гачина — Ян Ван — 11:9, 10:12, 11:6, 3:11, 6:11; Александр Шибаев— Каи Каниши — 12:10, 7:11, 4:11, 4:11; Григорий Власов — Маттиас Эверсьё— 10:12, 11:7, 11:8, 16:14; Андрей Гачина — Каи Каниши — 11:8, 11:9, 5:11, 12:10; Александр Шибаев — Ван Ян — 11:6, 8:11, 11:3, 16:14.

«Понтуаз Сержи» (Франция) — «Эслёв» (Швеция) — 3:2.