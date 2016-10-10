«Урал-2» — чемпион третьей лиги по футболу

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Футбольный клуб «Урал-2» стал победителем первенства третьей лиги России. В минувшие выходные подопечные Андрея Данилова одолели коркинский «Шахтёр» со счётом 2:0 и заняли первое место, опередив многолетних чемпионов лиги — «Металлург» из Аши.

О создании команды «Урал-2» впервые объявил Григорий Иванов летом прошлого года. Основная задача клуба — подготовка молодых воспитанников свердловского футбола и привлечение лучших из них к игре за основную команду.

Примечательно, что на игре «Урал-2» — «Шахтёр» присутствовал главный тренер основной команды Вадим Скрипченко. Возможно, что хорошо проявившие себя во второй команде Александр Соболев, Григорий Иванов, Александр Кашкаров вскоре пополнят ряды основы.

Нынешний сезон для команды стал первым, поэтому важность победы в первенстве нельзя переоценить. Решение о том, будет ли клуб в следующем сезоне играть во второй лиге или продолжит выступление в третьей, пока не принято, однако команда рассчитывает на повышение в классе.

— В начале сезона в нас никто не верил. Но мы, почувствовав вкус побед, смогли доказать, что способны бороться за первое место, за что я очень благодарен ребятам. Большинство футболистов готовы ко второй лиге, все мы хотим туда попасть, — рассказал «ОГ» главный тренер «Урала-2» Андрей Данилов.