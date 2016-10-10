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«Малахит» стал вторым в России по блицу

10 октября 2016, 18:18
  • Опубликовано в №189 от 11.10.2016 

Шахматисты «Малахита» стали вторыми на чемпионате России по блицу.

В Сочи прошли личные и командные соревнования по блицу (не более 10 минут каждому игроку на партию) и быстрым шахматам (не более 60 минут).

Свердловский «Малахит» наиболее удачно выступил в блице: второе место и отставание в одно очко от чемпиона — команды ШСМ (шахматная сборная Москвы), за которую выступал уроженец Екатеринбурга Александр Мотылёв. За «Малахит» играли шесть международных гроссмейстеров — Виктор Бологан(Молдавия), Павел Понкратов(Челябинск), Денис Хисматуллин (Нефтекамск), Алексей Придорожный (Сургут), Дмитрий Кряквин (Ростов-на-Дону) и Андрей Шариязданов (Екатеринбург).

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