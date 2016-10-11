«УГМК» стала единоличным лидером чемпионата России

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

В первом домашнем матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги екатеринбургская команда «УГМК» обыграла московское «Динамо» со счётом 58:46 (16:12, 23:10, 11:9, 8:15).

Обе команды к моменту очной встречи не имели поражений, но упорной борьбы между номинальными лидерами всё-таки не получилось.

У «лисиц» четыре победы в четырёх матчах регулярного чемпионата, и они находятся во главе турнирной таблицы.