Совет при Президенте рассмотрел вопросы массового спорта, допинга и подвёл итоги Рио-2016

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

Вчера состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В заседании приняли участие федеральные министры, главы регионов, члены Международного олимпийского комитета и руководители спортивных федераций России.

Основной вопрос – совершенствование системы физического воспитания населения. Также были затронуты вопросы спорта высших достижений и борьбы с допингом. Накануне заседания министр спорта России Виталий Мутко высказался по поводу обозначенных тем.

– У нас неплохие показатели – за эти годы мы вовлекли в спорт 20 миллионов граждан, создали дополнительные условия, возросла пропускная способность – 45 тысяч объектов спорта мы построили за это время, – отметил министр спорта.

Отдельное внимание участники заседания уделили развитию массового спорта в регионах.

– За последние годы мы увеличили календарь спортивных массовых соревнований практически в три раза. Сегодня 303 спортивных соревнования проводим в течение года – это «Кросс нации», «Лыжня России» и так далее. Все они сохранятся, – заявил Виталий Мутко. – Но что такое физическая культура и спорт? В школах и армии они ведутся на обязательной основе. Мы ввели третий урок в школах. А есть добровольная основа. И эта тема нас сегодня очень волнует. Среди занятого населения не такой большой процент вовлечённых в спорт.

На заседании Совета были подведены итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

– Мы завершаем полный анализ выступления в Рио, – продолжил министр. – В течение ближайшего полумесяца завершим разработку комплексной программы по каждому виду.

Также на заседании были доложены первые итоги работы по восстановлению всей антидопинговой системы.

Доброград, Владимирская область. Вчера состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В заседании приняли участие федеральные министры, главы регионов, члены Международного олимпийского комитета и руководители спортивных федераций России.Основной вопрос – совершенствование системы физического воспитания населения. Также были затронуты вопросы спорта высших достижений и борьбы с допингом. Накануне заседания министр спорта России Виталий Мутко высказался по поводу обозначенных тем.– У нас неплохие показатели – за эти годы мы вовлекли в спорт 20 миллионов граждан, создали дополнительные условия, возросла пропускная способность – 45 тысяч объектов спорта мы построили за это время, – отметил министр спорта. Отдельное внимание участники заседания уделили развитию массового спорта в регионах.– За последние годы мы увеличили календарь спортивных массовых соревнований практически в три раза. Сегодня 303 спортивных соревнования проводим в течение года – это «Кросс нации», «Лыжня России» и так далее. Все они сохранятся, – заявил Виталий Мутко. – Но что такое физическая культура и спорт? В школах и армии они ведутся на обязательной основе. Мы ввели третий урок в школах. А есть добровольная основа. И эта тема нас сегодня очень волнует. Среди занятого населения не такой большой процент вовлечённых в спорт.На заседании Совета были подведены итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.– Мы завершаем полный анализ выступления в Рио, – продолжил министр. – В течение ближайшего полумесяца завершим разработку комплексной программы по каждому виду.Также на заседании были доложены первые итоги работы по восстановлению всей антидопинговой системы.