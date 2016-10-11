Автор


Данил
Паливода

Совет при Президенте рассмотрел вопросы массового спорта, допинга и подвёл итоги Рио-2016

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2016

Вчера состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В заседании приняли участие федеральные министры, главы регионов, члены Международного олимпийского комитета и руководители спортивных федераций России.

Основной вопрос – совершенствование системы физического воспитания населения. Также были затронуты вопросы спорта высших достижений и борьбы с допингом. Накануне заседания министр спорта России Виталий Мутко высказался по поводу обозначенных тем.

– У нас неплохие показатели – за эти годы мы вовлекли в спорт 20 миллионов граждан, создали дополнительные условия, возросла пропускная способность – 45 тысяч объектов спорта мы построили за это время, – отметил министр спорта.

Отдельное внимание участники заседания уделили развитию массового спорта в регионах.

– За последние годы мы увеличили календарь спортивных массовых соревнований практически в три раза. Сегодня 303 спортивных соревнования проводим в течение года – это «Кросс нации», «Лыжня России» и так далее. Все они сохранятся, – заявил Виталий Мутко. – Но что такое физическая культура и спорт? В школах и армии они ведутся на обязательной основе. Мы ввели третий урок в школах. А есть добровольная основа. И эта тема нас сегодня очень волнует. Среди занятого населения не такой большой процент вовлечённых в спорт.

На заседании Совета были подведены итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

– Мы завершаем полный анализ выступления в Рио, – продолжил министр. – В течение ближайшего полумесяца завершим разработку комплексной программы по каждому виду.

Также на заседании были доложены первые итоги работы по восстановлению всей антидопинговой системы.

Доброград, Владимирская область. Вчера состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В заседании приняли участие федеральные министры, главы регионов, члены Международного олимпийского комитета и руководители спортивных федераций России.Основной вопрос – совершенствование системы физического воспитания населения. Также были затронуты вопросы спорта высших достижений и борьбы с допингом. Накануне заседания министр спорта России Виталий Мутко высказался по поводу обозначенных тем.– У нас неплохие показатели – за эти годы мы вовлекли в спорт 20 миллионов граждан, создали дополнительные условия, возросла пропускная способность – 45 тысяч объектов спорта мы построили за это время, – отметил министр спорта. Отдельное внимание участники заседания уделили развитию массового спорта в регионах.– За последние годы мы увеличили календарь спортивных массовых соревнований практически в три раза. Сегодня 303 спортивных соревнования проводим в течение года – это «Кросс нации», «Лыжня России» и так далее. Все они сохранятся, – заявил Виталий Мутко. – Но что такое физическая культура и спорт? В школах и армии они ведутся на обязательной основе. Мы ввели третий урок в школах. А есть добровольная основа. И эта тема нас сегодня очень волнует. Среди занятого населения не такой большой процент вовлечённых в спорт.На заседании Совета были подведены итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.– Мы завершаем полный анализ выступления в Рио, – продолжил министр. – В течение ближайшего полумесяца завершим разработку комплексной программы по каждому виду.Также на заседании были доложены первые итоги работы по восстановлению всей антидопинговой системы. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Спорт

час назад

«Уралочка» потеряла полсостава. Но амбиции сохранила
11 октября матчем в Нижнем Тагиле против челябинского «Метара» начала свой очередной сезон краса и гордость Свердловской области – волейбольная команда «Уралочка-НТМК».

час назад

Совет при Президенте рассмотрел вопросы массового спорта, допинга и подвёл итоги Рио-2016
Вчера состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В заседании приняли участие федеральные министры, главы регионов, члены Международного олимпийского комитета и руководители спортивных федераций России.

час назад

«УГМК» стала единоличным лидером чемпионата России
В первом домашнем матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги екатеринбургская команда «УГМК» обыграла московское «Динамо» со счётом 58:46 (16:12, 23:10, 11:9, 8:15).

10 часов назад

Баскетболистки "УГМК" удержали лидерство в схватке с московским "Динамо"
Екатеринбургская женская баскетбольная команда "УГМК" обыграла московское "Динамо".

10 октября 2016

«Малахит» стал вторым в России по блицу
Шахматисты «Малахита» стали вторыми на чемпионате России по блицу

10 октября 2016

«Урал-2» — чемпион третьей лиги по футболу
Футбольный клуб «Урал-2» стал победителем первенства третьей лиги России

10 октября 2016

Протокол на11.10.2016 года
протокол

10 октября 2016

Россия проиграла команде Ельцина
В минувшие выходные сборная России по футболу в очередном товарищеском матче уступила команде Коста-Рики со счётом 3:4.

8 октября 2016

Уральцы выявляли сильнейшего в гонках по грязи
Десятки любителей покорения бездорожья сегодня, 8 октября, собрались в Берёзовском на третьем этапе серии "OFF ROAD: Уральская Грязь 2016".

8 октября 2016

ХК "Автомобилист" одержал победу над гостями из Нижнекамска
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» на домашней арене 7 октября прервал серию поражений, одержав победу над клубом «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Последние новости
Что было раньше