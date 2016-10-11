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«Уралочка» потеряла полсостава. Но амбиции сохранила

Николай Карполь надеется, что в предстоящем сезоне лидерами «Уралочки» будут Анна Климец (№11), Ксения Ильченко (№13) и Марина Бабешина (№12). Фото: Александр Зайцев

Николай Карполь надеется, что в предстоящем сезоне лидерами «Уралочки» будут Анна Климец (№11), Ксения Ильченко (№13) и Марина Бабешина (№12). Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2016

11 октября матчем в Нижнем Тагиле против челябинского «Метара» начала свой очередной сезон краса и гордость Свердловской области – волейбольная команда «Уралочка-НТМК». Два главных турнира – чемпионат России и Лига чемпионов, куда наш клуб вернулся после трёхлетнего перерыва.

Многие спортивные коллективы, едва добившись каких-нибудь успехов, тут же примеряют на себя образ «визитной карточки» нашего региона. Но сейчас (после деградации легендарного бенди-клуба «СКА-Свердловск») только «Уралочка» имеет полное право носить этот неофициальный, но высокий титул. Под руководством Николая Карполя, стоящего у руля команды с 1969 года, свердловские волейболистки выиграли все самые престижные трофеи. Главные достижения – 25 титулов чемпиона страны и восемь побед в Лиге чемпионов.

Даже сейчас, когда на первое место вышла готовность предложить сильному игроку больше денег, а не подготовка резерва и тренерское искусство, небогатая «Уралочка» остаётся в числе команд, определяющих лицо российского волейбола. Подтверждение – второе место на прошедшем чемпионате России и выход в Лигу чемпионов.

Карполь выйдет на площадку

Успех прошлого года имеет и свою обратную сторону – очередные пробоины в составе. В межсезонье наша команда потеряла почти половину игроков – пять человек, в том числе – четырёх волейболисток стартовой шестёрки. Главная потеря – член сборной России Ирина Заряжко, ушедшая в казанское «Динамо», которое сама же на финише прошлого сезона лишила путёвки в Лигу чемпионов. Покинули «Уралочку» также Дарья Евтухова (Писаренко), Шинед Джек, Екатерина Романова и Ольга Носенко (Сажина).

– Нам пришлось очень рано начинать подготовку, чтобы, по сути, формировать новую команду из тех людей, которые давно у нас в команде тренируются, – рассказал «ОГ» Николай Карполь. – Рассчитываем прежде всего на тех, кто в прошлом году проявил себя хорошо – Марину Бабешину, Ксению Ильченко, Анну Климец.

Кроме них, за основную команду «Уралочки» заявлены Елена Ирисова, Екатерина Евдокимова (Макарчук), Валерия Сафронова, Маргарита Курило, Екатерина Русакова, Ксения Шрамкова, Наталья Шарашкова и Екатерина Карполь (Воронова) – легендарную фамилию она стала носить, став женой внука Николая Васильевича и его ближайшего помощника в «Уралочке» Михаила.

Перед началом Кубка Ельцина Николай Карполь говорил о том, что на просмотре в команде была дважды чемпионка Евролиги и чемпионка Европы сербка Наташа Крсманович, но в итоге в заявке на сезон её не оказалось. Так что с уходом Шинед Джек легионерка в «Уралочке» осталась одна – 18-летняя белоруска Анна Климец.

В России – медали, в Европе – плей-офф

– Наша команда способна показывать самую интересную игру в российской лиге, – говорит наставник «Уралочки». – Физический потенциал не настолько впечатляет, как у других команд, зато функционально мы подготовлены хорошо. Мы единственные делаем упор на развитие быстроты и ловкости, в то время как другие – на развитие силы.

Как заявил Николай Карполь, в предстоящем сезоне команда будет бороться за медали чемпионата России и за выход в плей-офф Лиги чемпионов – даже несмотря на то, что свердловчанкам там досталась очень сильная группа.

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