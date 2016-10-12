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Будущий олимпийский чемпион по боксу завоевал свой первый титул

Чемпионом России Егор Мехонцев стал в 23 года. Автор фото неизвестен

Чемпионом России Егор Мехонцев стал в 23 года. Автор фото неизвестен

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2016 

В 2008 году 23-летний свердловский боксёр Егор Мехонцев завоевал первый в своей карьере титул, одержав в финале чемпионата России убедительную победу со счётом 19:5 над Евгением Романовым.

2008 год, ставший для Мехонцева переломным, начался хуже некуда: уроженец Асбеста был выведен из состава сборной России и не попал на Олимпиаду в Пекине. Тогда Мехонцев попытался перейти в профессионалы, но эта попытка тоже оказалась неудачной: спортсмен не смог заключить контракт ни с одним промоутером.

Всё изменилось через пару месяцев. Спортивное общество «Динамо» предложило Мехонцеву контракт, но с условием: перейти в более тяжёлую весовую категорию — до 91 килограмма (прежде Егор выступал в категории до 81 килограмма, но там у динамовцев уже был сильный спортсмен). Асбестовец согласился и неожиданно легко выиграл все пять боёв, причём с огромным преимуществом. Победа принесла нашему земляку звание чемпиона страны и путёвку на чемпионат Европы, который уралец тоже выиграл.

Впоследствии Мехонцев ещё раз стал чемпионом Европы (2010), а также чемпионом мира (2009) и Олимпийских игр (2012). Сейчас уралец делает успешную карьеру на профессиональном ринге.

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