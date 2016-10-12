Боксёр Дмитрий Михайленко проведёт в Екатеринбурге бой с американцем Бейли

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

Определился соперник российского боксёра Дмитрия Михайленко на бой в Екатеринбурге. Им стал американский спортсмен Рендалл Бейли.

Примечательно, что бой между Михайленко и Бейли будет титульным, однако пока неизвестно, какие пояса окажутся на кону. Поединок станет главным событием шоу, которое пройдёт в столице Урала 18 ноября.

Оба соперника проиграли свои предыдущие бои. Дмитрий Михайленко 6 мая 2016 года боксировал за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в полусреднем весе и уступил единогласным решением судей зимбабвийцу Чарльзу Маньючи. Это поражение стало первым в карьере россиянина. Бейли в апреле этого года проиграл австралийцу Джеффу Хорну.

Стоит отметить, что Рендалл Бейли обладает мощным нокаутирующим ударом. Из 46 победных боёв 39 американец завершил досрочно.