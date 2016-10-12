Глава Олимпийского комитета России уходит со своего поста

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на прошедшем форуме «Россия – спортивная держава» заявил о своём желании покинуть пост президента ОКР и сосредоточится на работе в Госдуме.

Об этом решении объявил и Президент России Владимир Путин: «Мы знаем, что он избран первым заместителем председателя Государственной думы, мы разговаривали с ним. Он хотел бы на этом сосредоточить свою работу в Думе», – заявил Владимир Путин.

Александр Жуков возглавил ОКР в мае 2010 года. 29 мая 2014 года Жуков был переизбран на второй срок. Также с 2013 года он является членом Международного олимпийского комитета и главой координационной комиссии по проведению зимних Олимпийских игр 2022 года.

Кто займёт его место, пока не ясно. По некоторым данным, это может сделать двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Но сам Жуков эту информацию не подтвердил и в недавнем интервью «Интерфаксу» отметил: «Есть много достойных людей, которые могут претендовать на должность президента национального олимпийского комитета. Но сейчас рано об этом говорить».

Выборы нового главы ОКР намечены на 1 декабря.