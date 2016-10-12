Автор

Глава Олимпийского комитета России уходит со своего поста

  • Опубликовано в №191 от 13.10.2016

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на прошедшем форуме «Россия – спортивная держава» заявил о своём желании покинуть пост президента ОКР и сосредоточится на работе в Госдуме.

Об этом решении объявил и Президент России Владимир Путин: «Мы знаем, что он избран первым заместителем председателя Государственной думы, мы разговаривали с ним. Он хотел бы на этом сосредоточить свою работу в Думе», – заявил Владимир Путин.

Александр Жуков возглавил ОКР в мае 2010 года. 29 мая 2014 года Жуков был переизбран на второй срок. Также с 2013 года он является членом Международного олимпийского комитета и главой координационной комиссии по проведению зимних Олимпийских игр 2022 года.

Кто займёт его место, пока не ясно. По некоторым данным, это может сделать двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Но сам Жуков эту информацию не подтвердил и в недавнем интервью «Интерфаксу» отметил: «Есть много достойных людей, которые могут претендовать на должность президента национального олимпийского комитета. Но сейчас рано об этом говорить».

Выборы нового главы ОКР намечены на 1 декабря.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Спорт

6 минут назад

Глава Олимпийского комитета России уходит со своего поста
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на прошедшем форуме «Россия – спортивная держава» заявил о своём желании покинуть пост президента ОКР и сосредоточится на работе в Госдуме.

10 минут назад

Боксёр Дмитрий Михайленко проведёт в Екатеринбурге бой с американцем Бейли
Определился соперник российского боксёра Дмитрия Михайленко на бой в Екатеринбурге. Им стал американский спортсмен Рендалл Бейли.

17 часов назад

Будущий олимпийский чемпион по боксу завоевал свой первый титул
В 2008 году 23-летний свердловский боксёр Егор Мехонцев завоевал первый в своей карьере титул, одержав в финале чемпионата России убедительную победу со счётом 19:5 над Евгением Романовым.

23 часа назад

«Уралочка» потеряла полсостава. Но амбиции сохранила
11 октября матчем в Нижнем Тагиле против челябинского «Метара» начала свой очередной сезон краса и гордость Свердловской области – волейбольная команда «Уралочка-НТМК».

23 часа назад

Совет при Президенте рассмотрел вопросы массового спорта, допинга и подвёл итоги Рио-2016
Вчера состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В заседании приняли участие федеральные министры, главы регионов, члены Международного олимпийского комитета и руководители спортивных федераций России.

23 часа назад

«УГМК» стала единоличным лидером чемпионата России
В первом домашнем матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги екатеринбургская команда «УГМК» обыграла московское «Динамо» со счётом 58:46 (16:12, 23:10, 11:9, 8:15).

11 октября 2016

Баскетболистки "УГМК" удержали лидерство в схватке с московским "Динамо"
Екатеринбургская женская баскетбольная команда "УГМК" обыграла московское "Динамо".

10 октября 2016

«Малахит» стал вторым в России по блицу
Шахматисты «Малахита» стали вторыми на чемпионате России по блицу

10 октября 2016

«Урал-2» — чемпион третьей лиги по футболу
Футбольный клуб «Урал-2» стал победителем первенства третьей лиги России

10 октября 2016

Протокол на11.10.2016 года
протокол

Последние новости
Что было раньше