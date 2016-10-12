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Свердловские самбисты уже реализуют программу, одобренную президентом
12 октября 2016, 17:41
- Опубликовано в №191 от 13.10.2016
С сентября в России началось активное внедрение программы «Самбо в школу», но, как выяснила «ОГ», в Свердловской области наши прославленные представители этого национального единоборства уже давно реализуют её на практике.
Совет при президенте по развитию физической культуры и спорта, заседавший во Владимирской области, уделил большое внимание перспективам развития самбо в России и во всём мире – от массовости к мастерству, то есть от внедрения в школьную программу до олимпийского признания.
В одном ряду с космосом и балетом
Владимир Путин в очередной раз заявил о необходимости признания самбо олимпийским видом спорта.
– У самбо миллионы поклонников по всему миру, а официальным языком международного общения в этом спорте является русский язык. Кроме того, самбо – один из претендентов на признание Международным олимпийским комитетом. И надо использовать все возможности, чтобы это популярное, зрелищное единоборство вошло в программу Олимпийских игр, – отметил глава государства.
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков и вовсе поставил этот вид единоборств в один ряд с космосом и балетом.
– У нас мощная поддержка со стороны президента, и в этом смысле у нас есть определённые перспективы развития. Самбо популярно не только у нас в стране, но и во всём мире. Мы активно продвигаемся в международное олимпийское движение. Самбо смело можно назвать национальным достоянием России, в некотором смысле слова, самбо – это наша визитная карточка наравне с космосом и балетом, – добавил Василий Шестаков.
Не осталась в стороне и министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
– Хочу отметить, что мы относимся к самбо не только как к виду спорта, но как к замечательной системе комплексного воспитания детей и молодёжи – физического, гражданского, патриотического и нравственного, – заявила министр.
Именно Ольга Васильева и подняла второй вопрос, который обсуждался на заседании.
Дух, характер и дисциплина
В июне 2015 года Министерством образования и науки России был одобрен проект «Самбо в школу». Основная его цель – приобщение детей к спорту. С сентября начался массовый этап внедрения самбо в школы. Предполагается, что к проекту присоединится около половины регионов России.
– При содействии Всероссийской федерации самбо мы успешно провели первый пилотный проект и приступили к реализации второго этапа проекта «Самбо в школу», – сказала Ольга Васильева.
Безусловно, Свердловская область является одним из ведущих регионов России в самбо. Воспитанники верхнепышминской школы самбо четырёхкратный чемпион мира Илья Хлыбов, шестикратный чемпион России Альсим Черноскулов, призёры чемпионатов мира и Европы братья Лебедевы и многие другие прославленные спортсмены являются тому подтверждением. Так где же ещё, если не в Свердловской области, внедрять проект «Самбо в школу»?
Вот и Илья Хлыбов в разговоре с журналистом «ОГ» поддержал эту точку зрения.
– На мой взгляд, самбо воспитывает в человеке дух и характер, что очень важно для детей, и помогает им быстрее взрослеть. Те, кто занимаются самбо, всегда могут постоять за себя и за своих близких. Даже если в будущем человек не станет профессионально заниматься этим единоборством, в жизни ему пригодятся те навыки, которые он получил, – рассказал «ОГ» Илья.
За этот год Илья Хлыбов и его одноклубники провели девять мастер-классов в небольших городах области. Ведь сам Хлыбов тоже начинал заниматься самбо в маленьком городке Сухой Лог. Получается, что проект «Самбо в школу» до региона ещё не дошёл, но свердловские чемпионы уже не первый год своими силами приобщают школьников к любимому виду спорта.
– Мы ходим по школам, практически по всем параллелям, начиная с первого класса. Объясняем, что такое самбо, чему учит это вид единоборств. Вижу, как дети меняются после того, как начинают заниматься. Хотим показать, что всё в их руках. Я тоже из маленького города, но достиг определённых результатов. Поэтому главное – желание, – добавил Хлыбов.
Да и родители, кстати, с большим удовольствием отдают детей в секции самбо. Видимо, рассказы чемпионов мира очаровывают не только школьников, которые в мечтах уже поднимаются на высшую ступень пьедестала, но и их отцов, которые, также в мечтах, поздравляют сыновей с победой.
– Самбо учит дисциплине. Это понимают родители, поэтому и отдают своих детей в секции. Я был как-то в первом классе одной из школ. Специально вернулся туда через несколько лет. Многие изменились, занимаются самбо, очень благодарят. Особенно благодарны родители. Они видят, что их сын или дочка меняются в лучшую сторону, это не может их не радовать, – заключил Илья Хлыбов.
По существу
Также на заседании совета при президенте был затронут ряд острых вопросов. «ОГ» приводит самые важные высказывания Владимира Путина.
Допинг
- Мы видим значительную политизацию этой сферы и подчас предвзятое отношение к нашим спортсменам, но нужно признать, что и мы сами дали для этого повод. Сами совершили целый ряд ошибок и просчётов в этой важнейшей и очень чувствительной области.
- Спорт должен быть вне допинга. Но мы должны быть уверены в том, что и как делается в этой сфере. Мы должны все знать, кого проверяют, как проверяют, когда и какими средствами, каковы результаты этих проверок и что сделано по этим результатам.
- Мы можем столкнуться с тем, что все рекорды будут за спортсменами, страдающими хроническими заболеваниями. Может, их выделять в отдельную категорию, отдельно считать их очки и секунды?
Игры в Рио
- В целом выступление российской сборной было очень достойно. Эти победы – результат не только мастерства и не только таланта, но, безусловно, и силы духа, умения держать удар.
- Наша команда сумела преодолеть и предвзятое, несправедливое подчас отношение к себе, и агрессивную информационную кампанию, которая была развязана против российских атлетов.
- В отдельных видах спорта, а их порядка 11, отставание приобрело хронический характер. Более того, в семи видах спорта наши спортсмены в этом году на Олимпиаду вообще не отобрались.
Массовый спорт
- У нас 43,5 миллиона человек занимается спортом, но это ещё не дотягивает до некоторых стран – наших соседей. Темп набран хороший, мы будем двигаться в этом направлении и дальше
- По-прежнему остро стоит вопрос с вовлечением в спорт экономически активного населения, существующие на сегодня организационные структуры недостаточны. Предложение рабочей группы совета воссоздать физкультурно-спортивные общества обоснованно и перспективно.
- Финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счёт снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт.
(Подробнее об этом – в следующем номере «ОГ»).