Свердловские самбисты уже реализуют программу, одобренную президентом

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

С сентября в России началось активное внедрение программы «Самбо в школу», но, как выяснила «ОГ», в Свердловской области наши прославленные представители этого национального единоборства уже давно реализуют её на практике.

Совет при президенте по развитию физической культуры и спорта, заседавший во Владимирской области, уделил большое внимание перспективам развития самбо в России и во всём мире – от массовости к мастерству, то есть от внедрения в школьную программу до олимпийского признания.

В одном ряду с космосом и балетом

Владимир Путин в очередной раз заявил о необходимости признания самбо олимпийским видом спорта.

– У самбо миллионы поклонников по всему миру, а официальным языком международного общения в этом спорте является русский язык. Кроме того, самбо – один из претендентов на признание Международным олимпийским комитетом. И надо использовать все возможности, чтобы это популярное, зрелищное единоборство вошло в программу Олимпийских игр, – отметил глава государства.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков и вовсе поставил этот вид единоборств в один ряд с космосом и балетом.

– У нас мощная поддержка со стороны президента, и в этом смысле у нас есть определённые перспективы развития. Самбо популярно не только у нас в стране, но и во всём мире. Мы активно продвигаемся в международное олимпийское движение. Самбо смело можно назвать национальным достоянием России, в некотором смысле слова, самбо – это наша визитная карточка наравне с космосом и балетом, – добавил Василий Шестаков.

Не осталась в стороне и министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

– Хочу отметить, что мы относимся к самбо не только как к виду спорта, но как к замечательной системе комплексного воспитания детей и молодёжи – физического, гражданского, патриотического и нравственного, – заявила министр.

Именно Ольга Васильева и подняла второй вопрос, который обсуждался на заседании.

Дух, характер и дисциплина

В июне 2015 года Министерством образования и науки России был одобрен проект «Самбо в школу». Основная его цель – приобщение детей к спорту. С сентября начался массовый этап внедрения самбо в школы. Предполагается, что к проекту присоединится около половины регионов России.

– При содействии Всероссийской федерации самбо мы успешно провели первый пилотный проект и приступили к реализации второго этапа проекта «Самбо в школу», – сказала Ольга Васильева.

Безусловно, Свердловская область является одним из ведущих регионов России в самбо. Воспитанники верхнепышминской школы самбо четырёхкратный чемпион мира Илья Хлыбов, шестикратный чемпион России Альсим Черноскулов, призёры чемпионатов мира и Европы братья Лебедевы и многие другие прославленные спортсмены являются тому подтверждением. Так где же ещё, если не в Свердловской области, внедрять проект «Самбо в школу»?

Вот и Илья Хлыбов в разговоре с журналистом «ОГ» поддержал эту точку зрения.

– На мой взгляд, самбо воспитывает в человеке дух и характер, что очень важно для детей, и помогает им быстрее взрослеть. Те, кто занимаются самбо, всегда могут постоять за себя и за своих близких. Даже если в будущем человек не станет профессионально заниматься этим единоборством, в жизни ему пригодятся те навыки, которые он получил, – рассказал «ОГ» Илья.

За этот год Илья Хлыбов и его одноклубники провели девять мастер-классов в небольших городах области. Ведь сам Хлыбов тоже начинал заниматься самбо в маленьком городке Сухой Лог. Получается, что проект «Самбо в школу» до региона ещё не дошёл, но свердловские чемпионы уже не первый год своими силами приобщают школьников к любимому виду спорта.

– Мы ходим по школам, практически по всем параллелям, начиная с первого класса. Объясняем, что такое самбо, чему учит это вид единоборств. Вижу, как дети меняются после того, как начинают заниматься. Хотим показать, что всё в их руках. Я тоже из маленького города, но достиг определённых результатов. Поэтому главное – желание, – добавил Хлыбов.

Да и родители, кстати, с большим удовольствием отдают детей в секции самбо. Видимо, рассказы чемпионов мира очаровывают не только школьников, которые в мечтах уже поднимаются на высшую ступень пьедестала, но и их отцов, которые, также в мечтах, поздравляют сыновей с победой.

– Самбо учит дисциплине. Это понимают родители, поэтому и отдают своих детей в секции. Я был как-то в первом классе одной из школ. Специально вернулся туда через несколько лет. Многие изменились, занимаются самбо, очень благодарят. Особенно благодарны родители. Они видят, что их сын или дочка меняются в лучшую сторону, это не может их не радовать, – заключил Илья Хлыбов.