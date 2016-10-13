«Екатеринбург-Арену» строят с опережением графика

Опубликовано в №192 от 14.10.2016

«Екатеринбург-Арена», на которой состоятся матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, строится с опережением графика на полтора месяца. Об этом заявил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев в отчёте за первый год строительства.

Сейчас на стадионе завершено строительство пилонов, выполнен монтаж внутреннего кольца крыши, доделаны опорные конструкции навеса и полностью установлены железобетонные конструкции двух трибун. Продолжается монтаж наружного кольца крыши стадиона, ведётся строительство трибун западного и восточного секторов, а также монтаж металлоконструкций временных трибун северного и южного секторов, продолжается устройство теп­лового контура подтрибунных помещений.

Кроме того, до конца 2016 года полностью завершится строительство пяти павильонов досмотра и контрольно-пропускного пункта. Также строители планируют досрочно закончить монтаж металлоконструкций временных трибун.

Ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года. Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.