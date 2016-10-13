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Профессионалами надо стать всем

Даже при заполненных трибунах наши клубы не смогут стать профессиональными не только по названию, но и по сути. Фото: Александр Зайцев

Даже при заполненных трибунах наши клубы не смогут стать профессиональными не только по названию, но и по сути. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №192 от 14.10.2016

На заседании Президентского совета по физкультуре и спорту, состоявшемся во Владимирской области, в очередной раз горячо обсуждался вопрос о перераспределении бюджетных расходов властей всех уровней с профессионального спорта на массовый.

Президент страны Владимир Путин в своём выступлении чётко обозначил два момента, которые очерчивают суть проблемы, решать которую необходимо, но сделать по щелчку пальцев при всём желании не получится.

«Убеждён, что финансирование физкультуры и массового спорта надо увеличивать за счёт снижения затрат регионов и компаний с гос­участием на профессиональный спорт, – отметил Владимир Путин. – О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили. Прошу правительство проанализировать, кстати говоря, эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения. Конечно, это должна быть работа поэтапная, аккуратная, чтобы ничего не разрушать, а, наоборот, созидать. И утвердить этот план нужно до конца текущего года».

То есть речь не идёт о том, чтобы запретить с завтрашнего дня Газпрому, РЖД и даже региональным властям финансировать профессиональный спорт. Сделать это несложно, только кому от этого будет хорошо? Отдельные регионы и государство в целом всё равно крайне заинтересованы в том, чтобы сильные клубы добивались побед в том числе и на международном уровне, демонстрируя всему миру наше превосходство. Но эти вложения в профессиональный спорт должны стать для начала более рациональными и эффективными.

А чтобы это произошло, должны произойти изменения не только в отдельно взятой спортивной отрасли, должна меняться и вся страна во многих аспектах. К примеру, проворовавшиеся руководители клубов должны не уезжать за границу, а у себя на родине получать реальные сроки за содеянное. Уже хотя бы это позволит отчасти навести порядок. Если в государстве в целом актуальна проблема коррупции, то по каким таким причинам её не должно быть в отдельно взятом спорте?

При этом важно определиться с терминами. В первую очередь – что мы понимаем под профессиональным спортом? Ключевой момент – профессиональный спорт за счёт своей зрелищности и привлекательности является как минимум самоокупаемым, а ещё лучше – приносит прибыль. И тут можно только согласиться с министром спорта России Виталием Мутко, что большинство наших клубов на сегодня профессиональными по большому счёту не являются. Даже в самых популярных футболе и хоккее. Что уж там говорить про женский хоккей, гандбол или водное поло (этот ряд можно при желании продолжить и дальше), зрительский интерес к которым, мягко говоря, невелик.

Для того же, чтобы даже популярные виды спорта могли сами себе зарабатывать на кусок хлеба с маслом, необходим рост благосостояния большой части населения. Ведь, по большому счёту, в западной модели профессионального спорта результат не то чтобы вторичен, но это лишь один из факторов. Команда может выигрывать по большим праздникам, но собирать полные залы. А дальше всё зависит от умения клубного менеджмента заставить каждого из пришедших расстаться с максимально возможной суммой – на билетах, атрибутике, сувенирах. И если это сделано грамотно, то довольны остаются все – и те, кто подсчитывают барыши, и те, кто получают с них высокие гонорары, и те, кто возвращается домой с шарфиком, кепкой или брелоком любимой команды и ощущением самого счастливого дня в жизни. Но для этого, как уже было сказано выше, у людей должны быть те самые деньги, которые они могут потратить на развлечения.

В общем, стратегическая цель обозначена – надо начинать действовать по всем направлениям. Как сказал президент, поэтапно и аккуратно.

Комментарии

Григорий ИВАНОВ, президент футбольного клуба «Урал»:

– Хочу сказать, что у нас массовый спорт и так развивается хорошо. Мы проводим и «Лыжню России», и «Кросс нации». Профессиональный спорт тянет массовый за собой, не будет первого – не будет и второго. Дети и взрослые, занимающиеся спортом, не будут видеть, куда им стремиться. В массовый спорт люди идут, чтобы быть здоровыми. А профессиональным спортом не просто живут, но и зарабатывают. Все профессиональные клубы дотируются. Жители с удовольствием бы ходили на все спортивные мероприятия, но у нас экономика не такая, как на Западе. Если бы люди приходили и покупали билеты за 50 или 100 долларов, то мы бы были прибыльным клубом. И часть своих денег тогда, конечно, отдавали. Хотя мы и сейчас отдаём часть доходов. Наша школа, например, спонсируется из бюджета клуба. Я думаю, что и хоккейный клуб «Автомобилист» часть тех средств, которые выделяет правительство Свердловской области, отдаёт на детский спорт. Я думаю, что к этому вопросу надо подходить осторожно. Если говорить про самостоятельность профессиональных клубов, то я считаю, что на данный момент они не могут обеспечивать себя сами. Давайте возьмём для примера волейбольную «Уралочку». На чём она сможет заработать? Максимум, продаст двух-трёх игроков. На билетах не заработать, телевидение их игры не показывает. То же самое касается и «Урала». Телевидение нам платит совершенно не такие деньги, как, например, на Западе. Этих денег не хватает даже на зарплаты. У нас есть спонсоры, мы продаём футболистов. Все пути, как заработать в спорте, мы знаем. Но экономическая ситуация слабая. «Бавария», например, собирает по 80 тысяч людей на матч. И билеты дорогие. Поэтому они – прибыльный клуб, а мы нет.

 

Максим РЯБКОВ, директор женского баскетбольного клуба «УГМК» и хоккейного клуба «Автомобилист»:

– Профессиональный спорт в большей степени должен быть частным. Но на данный момент большинство клубов не готово к сокращению финансирования от государства. Но будущее –

за частными проектами, такими как футбольные ЦСКА и «Краснодар», мужской ЦСКА и женский «УГМК» в баскетболе. Но меценатов и инвесторов, которые хотят вкладывать деньги в профессиональный спорт, надо каким-то образом мотивировать.

В целом же не надо питать иллюзий – клубы не будут зарабатывать самостоятельно. Они как были дотационными, так и останутся. Другое дело, что источником должен быть не карман налогоплательщика, а частные инвестиции от людей увлечённых и заинтересованных спортом. Но важно, чтобы эти заинтересованные люди получали какие-то преференции в сфере своего основного бизнеса, если это возможно. Тогда этих инвесторов будет больше, и переход от одной модели финансирования профессионального спорта к другой будет более безболезненным.

В России ни в каком виде спорта клубы не могут зарабатывать. Тут вопрос общей культуры потребления профессионального спорта в России. Люди привыкли, что трансляции по телевизору идут бесплатно. Напомню, что в Европе и Северной Америке прибыль от трансляций – это ключевой источник дохода. И стоит заметить, что покупательная способность наших болельщиков тоже ниже. От 10 до 20 процентов на свои затраты клуб, например, футбольный или хоккейный, заработать может, но не больше.

Если говорить о поддержке массового спорта, то необходимы капиталовложения в инфраструктуру, доступную широким слоям населения. Например, УГМК-Холдинг повсеместно занимается строительством таких объектов в Верхней Пышме – дворцы самбо и настольного тенниса, ледовая арена. Недавно было подписано соглашение между губернатором области Евгением Куйвашевым и гендиректором УГМК-Холдинга, президентом хоккейного клуба «Автомобилист» Андреем Козицыным о развитии хоккейной инфраструктуры. Это как раз вопрос о том, что акционеры УГМК решили отказаться от госфинансирования профессионального спорта и полностью взять на себя обеспечение хоккейного клуба. А высвобождаемые средства будут направлены на строительство кортов и развитие инфраструктуры.

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