Профессионалами надо стать всем

Даже при заполненных трибунах наши клубы не смогут стать профессиональными не только по названию, но и по сути. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №192 от 14.10.2016

На заседании Президентского совета по физкультуре и спорту, состоявшемся во Владимирской области, в очередной раз горячо обсуждался вопрос о перераспределении бюджетных расходов властей всех уровней с профессионального спорта на массовый.

Президент страны Владимир Путин в своём выступлении чётко обозначил два момента, которые очерчивают суть проблемы, решать которую необходимо, но сделать по щелчку пальцев при всём желании не получится.

«Убеждён, что финансирование физкультуры и массового спорта надо увеличивать за счёт снижения затрат регионов и компаний с гос­участием на профессиональный спорт, – отметил Владимир Путин. – О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили. Прошу правительство проанализировать, кстати говоря, эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения. Конечно, это должна быть работа поэтапная, аккуратная, чтобы ничего не разрушать, а, наоборот, созидать. И утвердить этот план нужно до конца текущего года».

То есть речь не идёт о том, чтобы запретить с завтрашнего дня Газпрому, РЖД и даже региональным властям финансировать профессиональный спорт. Сделать это несложно, только кому от этого будет хорошо? Отдельные регионы и государство в целом всё равно крайне заинтересованы в том, чтобы сильные клубы добивались побед в том числе и на международном уровне, демонстрируя всему миру наше превосходство. Но эти вложения в профессиональный спорт должны стать для начала более рациональными и эффективными.

А чтобы это произошло, должны произойти изменения не только в отдельно взятой спортивной отрасли, должна меняться и вся страна во многих аспектах. К примеру, проворовавшиеся руководители клубов должны не уезжать за границу, а у себя на родине получать реальные сроки за содеянное. Уже хотя бы это позволит отчасти навести порядок. Если в государстве в целом актуальна проблема коррупции, то по каким таким причинам её не должно быть в отдельно взятом спорте?

При этом важно определиться с терминами. В первую очередь – что мы понимаем под профессиональным спортом? Ключевой момент – профессиональный спорт за счёт своей зрелищности и привлекательности является как минимум самоокупаемым, а ещё лучше – приносит прибыль. И тут можно только согласиться с министром спорта России Виталием Мутко, что большинство наших клубов на сегодня профессиональными по большому счёту не являются. Даже в самых популярных футболе и хоккее. Что уж там говорить про женский хоккей, гандбол или водное поло (этот ряд можно при желании продолжить и дальше), зрительский интерес к которым, мягко говоря, невелик.

Для того же, чтобы даже популярные виды спорта могли сами себе зарабатывать на кусок хлеба с маслом, необходим рост благосостояния большой части населения. Ведь, по большому счёту, в западной модели профессионального спорта результат не то чтобы вторичен, но это лишь один из факторов. Команда может выигрывать по большим праздникам, но собирать полные залы. А дальше всё зависит от умения клубного менеджмента заставить каждого из пришедших расстаться с максимально возможной суммой – на билетах, атрибутике, сувенирах. И если это сделано грамотно, то довольны остаются все – и те, кто подсчитывают барыши, и те, кто получают с них высокие гонорары, и те, кто возвращается домой с шарфиком, кепкой или брелоком любимой команды и ощущением самого счастливого дня в жизни. Но для этого, как уже было сказано выше, у людей должны быть те самые деньги, которые они могут потратить на развлечения.

В общем, стратегическая цель обозначена – надо начинать действовать по всем направлениям. Как сказал президент, поэтапно и аккуратно.