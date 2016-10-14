Тренер «Автомобилиста» вспомнил про День сурка

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел второе разгромное поражение подряд. «Шофёры» уступили на выезде уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1:5. Однако главный тренер екатеринбургской команды Андрей Разин не стал критиковать своих игроков.

– Хотел бы поблагодарить свою команду за игру. Практически 50 минут мы играли в три пятёрки, но темп выдержали. К сожалению, по моментам не проиграли, но крупно уступили по счёту. День сурка продолжается, надо, чтобы кто-нибудь разбудил, наверное.

Досталось от Разина только двум нападающим – Року Тичару и Яну Бухтеле, которые и вовсе не были заявлены на матч с «Салаватом Юлаевым».

– У Тичара за семнадцать игр ноль силовых приёмов в активе и ноль блокированных бросков. В начале сезона у него было пять заброшенных и хороший показатель по системе «плюс/минус». Сейчас всё наоборот. Человек катится, катится… Надо же как-то его встряхнуть. С Бухтеле точно такая же ситуация. Может быть, задумаются, будут играть на команду. Других рычагов нет. Я считаю, что вратари не виноваты. За последние восемь игр наши нападающие забросили три шайбы. В первую очередь надо с них спрашивать.