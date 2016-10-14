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Самбо может стать олимпийским видом спорта

  • Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Международная федерация самбо подала заявку в МОК на включение данного вида спорта в программу Олимпийских игр. Об этом заявил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

– Нами была подана заявка в МОК на признание самбо олимпийским видом спорта. Хочу отметить, что самбо уже включено в такие крупные международные турниры, как Европейские и Азиатские игры, Универсиада, Всемирные игры боевых искусств «СпортАккорд», – отметил Сергей Елисеев.

– Самбо – один из претендентов на признание со стороны МОК, – сказал ранее Владимир Путин. – Надо использовать все возможности для включения этого популярного и зрелищного единоборства в программу Олимпийских игр. Конечно, это сложный и длительный процесс, но об этом нужно думать и говорить, так как Россия в этом заинтересована.

Впервые идея о включении самбо в программу Олимпийских игр прозвучала ещё в 2009 году.

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