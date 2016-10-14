Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Ситуация в серии за третье место в чемпионате России по хоккею на траве могла бы стать большим скандалом, если бы то, что в этом виде спорта происходит действительно кого-то интересовало. И в первую очередь, похоже, это мало интересует тех, кто непосредственно связан с «летним» хоккеем.

Согласно регламенту турнира, екатеринбургская команда «Динамо-Строитель», занявшая третье место по итогам регулярного чемпионата, в «бронзовой» серии до двух побед должна была сыграть один матч в Санкт-Петербурге, а ещё один или два (в зависимости от результатов) на своём поле в Екатеринбурге. Однако в город на Неве уральские динамовцы решили не ездить вовсе.

На сайте Федерации хоккея на траве России появилась информация о результате матча – 5:0 в пользу хозяев, команды «Метрострой». И никаких подробностей. Сайт «Динамо-Строителя» вообще хранит молчание. В ответ на вопрос корреспондента «ОГ» в федерации хоккея на траве объяснили, что «из-за финансовых проблем екатеринбуржцы решили сэкономить».

Эту версию нашей газете подтвердил и президент «Динамо-Строителя» Евгений Горенбург:

– Это была финансовая проблема, но она носит локальный характер, – пояснил руководитель клуба. – Я бы сказал, проблема финансового разрыва. В целом у клуба дела идут нормально, мы надеемся, что выиграем две оставшиеся игры и займём третье место.

Ситуация в высшей степени абсурдная – теперь, если «Метрострой» также решит сэкономить, то «Динамо-Строитель» получит две технические победы и бронзовые медали в придачу? Какими же недотёпами должны сейчас чувствовать себя динамовцы из Электростали, которые честно поехали на первую финальную игру в Казань. Но в «золотой» серии тоже есть своя неправдоподобная для любого другого вида спорта любопытная деталь – домашние матчи имеющее преимущество своего поля подмосковное «Динамо» будет проводить не в Электростали (там сразу после полуфинальных игр начали перестилать газон), а в Санкт-Петербурге. Замена газона – дело, спору нет, нужное, но, может быть, не в тот момент, когда у команды есть реальный шанс впервые с 2009 года завоевать золотые медали?

Но главный вопрос возникает даже не к «Динамо-Строителю» (если существующие правила позволяют безнаказанно пропускать игры плей-офф, то почему действительно не сэкономить в наше трудное время), а к федерации хоккея на траве. Налицо изъяны в регламенте турнира, которым и воспользовались екатеринбуржцы. Исходя из элементарной логики, техническое поражение со счётом 0:5 – это наказание, уместное для кругового турнира, по итогам которого считаются набранные очки и разница мячей, но для плей-офф до нескольких побед такие санкции, как слону дробина. По идее, в такой ситуации куда честнее было бы засчитать сразу поражение во всей серии.

Евгений Горенбург в одном из недавних интервью сетовал на то, что пресса уделяет хоккею на траве мало внимания. А разве может быть иначе, если сами представители этого вида спорта особым вниманием и уважением его не балуют.