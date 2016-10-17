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Технологи и слесари против чемпионов

Для команды «ЗиК-УрФУ» уже сам факт матчей с «Динамо» — это большое достижение. Фото: mfkviz.ru

Для команды «ЗиК-УрФУ» уже сам факт матчей с «Динамо» — это большое достижение. Фото: mfkviz.ru

  • Опубликовано в №194 от 18.10.2016

В минувшие выходные екатеринбургский мини-футбольный клуб «ЗиК-УрФУ» уступил в первом матче 1/8 финала Кубка России подмосковному «Динамо» со счётом 0:7. Но это тот случай, когда цифры на табло — не самое главное.

Мало кто даже в Екатеринбурге вообще знает о существовании такой мини-футбольной команды. «ЗиК-УрФУ» — клуб, созданный при Заводе имени Калинина и известный исключительно в узких кругах, но подвиг, который совершили «заводчане», не оставил равнодушными фанатов этого вида спорта. А как ещё можно назвать выход в 1/8 финала Кубка России? По сути, команда, которая не является даже профессиональной, сумела забраться так высоко в одном из главных мини-футбольных турниров страны. А в соперники «ЗиКу» и вовсе достался действующий чемпион России — щёлковское «Динамо», между прочим, выигрывавшее Кубок России восемь раз за предыдущие десять лет.

— Когда узнали соперника, испытали огромную радость, — поделился своими впечатлениями с «ОГ» оператор станков с программным управлением Завода имени Калинина и защитник команды «ЗиК-УрФУ» Фёдор Тасков. — Сначала и правда не верилось — где мы и где «Динамо»! Понимали, что будем играть с командой такого высокого ранга, и шансов у нас против «Динамо» практически нет. Но разочарования не было ни у кого, руководство клуба радовалось даже больше нашего тому, что мы сыграем с сильнейшей командой России.

Динамовцы подошли к визиту на Урал ответственно — на матч с командой, в которой играют технологи, мастера и слесари, приехали нынешние и бывшие игроки национальной сборной Николай Переверзев, Сергей Сергеев, Сирило, Фернандиньо… Не хватало разве что голкипера сборной России Густаво.

— С ними со всеми тяжело было играть, они всё-таки опытнее нас, — отметил Фёдор Тасков. — У них наиграно всё — от стандартов возле чужих ворот до выхода из обороны. Поразило то, как за мгновение они создавали моменты и насколько хорошо их использовали. С командами такого уровня надо играть буквально каждую секунду с полной концентрацией.

Было понятно, что основа «Динамо» вряд ли даст «заводчанам» хоть малейший шанс. Но суть этого матча заключалась не в результате: если для «Динамо» цель — это победа в Кубке России, к чему москвичи стремятся, то для «ЗиК-УрФУ» эти самые матчи с «Динамо» — уже главный приз, бесценный опыт и непередаваемые эмоции.

— Конечно, хотелось забить, — добавил Фёдор. — И не потому, что забьём «Динамо» или пробьём вратаря сборной Поддубного, а хотелось порадовать болельщиков. Где-то нервы сдали, где-то сказался опыт игроков, которые играли против нас, а где-то чуточку везения не хватило. Как сказали нам болельщики после матча: «Пусть москвичи пойдут на заводе смену отработают, а потом так же попробуют сыграть».

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