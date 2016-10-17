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Протокол на 18.10.2016 года

  • Опубликовано в №194 от 18.10.2016

Футбол. Премьер-лига

10-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1).

«Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанельо (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Чантурия (Ставпец, 55), Емельянов (Жуков, 75), Подоксёнов, Лунгу, Павлюченко.

Голы: 0:1 Шатов (22), 0:2 Юсупов (89).

Другие матчи: ЦСКА — «Уфа» — 1:0. «Амкар» — «Локомотив» — 0:0, «Рубин» — «Крылья Советов» — 3:0, «Спартак» (М) — «Ростов» — 1:0, «Оренбург» — «Томь» — 3:1, «Арсенал» — «Краснодар» — 0:0.

Положение команд: «Спартак», Зенит» — по 22 очка (10 матчей), ЦСКА — 21 (10), «Амкар» — 17 (10), «Ростов», «Краснодар» — по 16 (10), «Терек» — 14 (9), «Анжи» — 12 (9), «Уфа», «Рубин» — по 12 (10), «Урал», «Локомотив» — по 9 (10), «Томь», «Арсенал» — по 8 (10), «Оренбург» — 7 (10), «Крылья Советов» — 6 (10).

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Трактор» — «Автомобилист» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

Голы: 0:1 Тичар (10.25), 1:1 Кольцов (11.47), 2:1 Черников (33.20), 3:1 Черников (44.22), 3:2 Симаков (56.29).

  • Больше месяца не забивал нападающий «лосей» Рок Тичар, который благодаря пяти шайбам в шести первых матчах даже возглавлял список лучших снайперов КХЛ. В предыдущем матче словенца в воспитательных целях оставили вне заявки, и в игре с «Трактором» вернувшийся на лёд Тичар забросил сам и сделал передачу Алексею Симакову.
  • «Автомобилист» потерпел девятое поражение в десяти матчах, опустился на последнее место в Дивизионе Харламова и на второе с конца в Восточной конференции.

Другие матчи: «Локомотив» — «Медвешчак» — 2:1, «Витязь» — «Слован» — 3:2, «Салават Юлаев» — «Барыс» — 5:2, «Металлург» (Мг) — «Югра» — 2:3 ОТ, «Лада» — «Адмирал» — 2:3, «Ак Барс» — «Куньлунь» — 2:0, «Сочи» — «Авангард» — 2:1, «Северсталь» — «Динамо» (Мн) — 3:4 Б, «Торпедо» (НН) — «Металлург» (Нк) — 6:1, «Спартак» — «Сибирь» — 2:1 Б, ЦСКА — «Динамо» (Р) — 3:2, СКА — «Витязь» — 5:1.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).

Голы: Князев (2), Жиляков, Сафронов — Далхёйсен.

Другие матчи: «Дизель» — «Саров» — 3:2 Б, «Кристалл» — «Ариада-НХ» — 3:2 Б, «Челмет» — «Рязань» — 3:2, «Торос» — «Ермак» — 2:0, «Южный Урал» — «Буран» — 5:0, «Молот-Прикамье» — «Сарыарка» — 0:4, «Ижсталь» — «Сокол» — 0:4, ТХК — «Динамо» (СПб) — 2:1, «Химик» — «Динамо» (Бшх) — 0:4, «Рубин» — «СКА-Нева» — 3:0, «Зауралье» — «Звезда» — 0:2, «Кристалл» — «Саров» — 5:3, «Дизель» — «Ариада-НХ» — 6:4.

Положение лидеров: ТХК — 27 очков (14 матчей), «Дизель» — 27 (13), «Динамо» (Бшх) — 26 (13), «Спутник», «Сокол» — по 25 (12), «Сарыарка» — 25 (13), «Нефтяник» — 25 (14)…

Баскетбол

Премьер-лига (женщины)

«УГМК» — «Енисей» — 97:58 (25:19, 31:14, 21:9, 20:16).

«УГМК»: Торренс (25 очков), Мессеман (16), Барич (13)…

  • Отрыв действующих чемпионок мог быть и большим, если бы не отрезок в четвёртой четверти, в котором возглавляемый экс-«лисицей» Ольгой Шунейкиной «Енисей» набрал 14 очков подряд.

Другие матчи: МБА — «Надежда» — 60:61, «Динамо» (Нс) — «Спартак» (Нг) — 88:63, «Динамо» (К) — «Надежда» — 69:65.

Положение лидеров: «УГМК» — 5 побед (5 матчей), «Динамо» (К) — 4 (4), «Надежда» — 4 (5), «Динамо» (Нс) — 3 (4)…

Суперлига. Первый дивизион (мужчины)

МБА (Москва) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 79:74 (24:12, 16:18, 20:26, 19:18).

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов (19 очков), Павлов (14 очков, 12 подборов), Караулов (10 очков)…

«Университет-Югра» — «Урал» — 87:88 (21:30, 22:22, 12:20, 32:16).

«Урал»: Кузёмкин (17 очков), Ткаченко, Комаров (по 13)…

Другие матчи: «Рязань» — «Иркут» — 63:89, «Сахалин» — «Химки-Подмосковье» — 82:57, «Спартак-Приморье» — «Урарту» — 109:59.

Положение команд: «Иркут» — 3 победы (3 матча), «Новосибирск», «Сахалин, «Самара», «Урал» — по 2 (2), «Рязань» — 2 (1), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Спартак-Приморье» — по 1 (2)…

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А».

2-й тур. «Локомотив-Изумруд» — «Дагестан» — 3:0, 3:0, «Университет» — «Торпедо» — 3:1, 3:1, «Спортакадемия-ВРЗ» — «Прикамье — 0:3, 2:3, «Трансгаз-Ставрополь» — «Ярославич» — 3:1, 1:3, «Кристалл» — МГТУ — 0:3, 0:3, «Академия» — «Грозный» — 3:1, 3:1.

Положение лидеров:«Локомотив-Изумруд» — 12 очков, МГТУ, «Академия», «Ярославич» — по 9…

Мини-футбол

Кубок России

1/8 финала. Первые матчи. «Прогресс» (Глазов) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:0 (Оппер), «ЗиК-УрФУ» (Екатеринбург) — «Динамо» (Щёлково) — 0:7 (Сучилин-2, Фернандиньо, Вилде, Сирило, Стаин-автогол, Зыков-автогол),

Другие матчи: «Норильский никель» — «Новая генерация» — 2:5, «Ишим-Тюмень-2» — «Тюмень» — 0:4, «Ухта» — «КПРФ» — 0:5, «Элекс-Фаворит» — «Дина» — 0:6, «Алмаз-АлРоса» — «Сибиряк» — 3:1. «Спартак» — «Газпром-Югра» сыграют 26 октября.

Ответные матчи 1/8 финала с участием «Синары» и «ЗиК-УрФУ» пройдут 28 октября.

Хоккей на траве (мужчины). Финал

За 1-е место. «Динамо» (Электросталь) — «Динамо» (Казань) — 2:2 (буллиты — 0:2), 1:1 (буллиты — 3:4). Итоговый счёт в серии — 0:2

За 3-е место. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) — «Метрострой» (Санкт-Петербург) — 0:5 (техническое поражение за неявку), 3:2, 4:4 (буллиты — 3:2). Итоговый счёт в серии — 2:1.

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