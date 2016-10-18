Уральский скалолаз стал первым в истории чемпионом мира среди студентов

Ко всем своим победам Дмитрий Факирьянов добавил медали первого студенческого чемпионата мира по скалолазанию. Фото: Vk.com

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

Студент УрФУ, свердловский скалолаз Дмитрий Факирьянов завоевал две медали на первом в истории чемпионате мира среди студентов.

Дмитрий стал лучшим в соревнованиях на трудность, а также завоевал серебряную медаль в многоборье, где немного уступил корейцу Сону Чжун Чэ. А в боулдеринге уралец остановился в шаге от пьедестала и стал четвёртым. Кроме того, он единственный участник из сборной России, который завоевал сразу две медали.

Студенческий чемпионат мира по скалолазанию прошёл впервые. До этого проводились соревнования лишь европейского уровня. Кстати, Дмитрий Факирьянов в прошлом году стал чемпионом Европы среди студентов в боулдеринге, а в этом году победил на Европейских студенческих играх в трудности.