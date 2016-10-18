«Уралочка-НТМК» в упорной борьбе уступила чемпионкам

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

Волейбольная «Уралочка-НТМК» уступила во втором туре чемпионата России московскому «Динамо» – 2:3 (23:25; 25:22; 21:25; 25:20; 10:15). Однако, несмотря на поражение, в игре екатеринбурженок можно выделить несколько положительных моментов.

Летом стан «Уралочки» покинули несколько ключевых игроков, в том числе и лидер команды Ирина Заряжко. Поэтому встреча с действующим чемпионом страны «Динамо» была для подопечных Николая Карполя первой серьёзной проверкой. И надо сказать, что они испытание прошли.

В каждой из партий на площадке были абсолютно равные команды, причём во всех компонентах: и на блоке, и в атаке, и на подаче. Исход матча был неясен вплоть до конца пятой партии, в которой лидер москвичек

Наталья Гончарова принесла победу своей команде.

Повторение прошлогоднего финала чемпионата России показало, что обе команды настроены бороться за трофей и в нынешнем сезоне, что в случае с «ослабленной» «Уралочкой» не может не радовать.