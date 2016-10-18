Лиллехаммер вместо Нижнего Тагила

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

По сообщению информационного агентства «Р-Спорт», мужские старты на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина вместо Нижнего Тагила пройдут в норвежском Лиллехаммере.

Решение об исключении соревнований в Нижнем Тагиле из календаря было принято в сентябре на сессии Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе. Причиной послужило несоответствие организации этапа требованиям международной федерации. Позже FIS пересмотрела своё решение по проведению этапа в Нижнем Тагиле, разрешив провести там в декабре женские соревнования. Мужские соревнования пройдут в Лиллехаммере 10–11 декабря на объектах зимних Олимпийских игр 1994 года.