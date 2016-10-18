Между ковром и пилоном

Борец из Верхней Пышмы Валерий Сороноков с тренером Валерием Стенниковым на победном чемпионате Европы. Фото: Мария Мережникова

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

Совпадение или нет, но с интервалом буквально в несколько дней о своих претензиях на вхождение в программу летних Олимпийских игр заявили не только Международная федерация самбо, но также приверженцы спортивной рыбалки и шестовой акробатики (она же – танец на пилоне).

Сразу развеем возможное недоумение части читателей: танец на пилоне – это нынче тоже спорт. Причём даже в нашей стране развитием этой диковинки занимаются четыре (!) организации – Межрегиональная общественная организация танца на пилоне и фитнеса, Российская федерация спорта на пилоне и воркаута, Федерация спортивной хореографии России и Федерация шестовой акробатики России. Есть и Международная федерация пилонного спорта (IPSF), которая в сентябре подписала кодекс ВАДА (без этого на Олимпиады путь заказан) и на днях подала заявку в МОК на включение в Олимпийскую программу 2020 года.

На фоне предыдущего примера даже спортивная рыбалка выглядит менее экзотично. Более того, подобное соревнование в случае чего даже не будет новичком на Играх – на летней Олимпиаде 1900 года в Париже проходили неофициальные состязания по рыболовству, в которых приняли участие представители шести стран. Впрочем, МОК вроде бы уже открестилась от того, что ужение рыбы может попасть в программу токийских Игр в 2020 году, а именно туда сейчас метят желающие. Более того, вроде бы существует правило, по которому решение о включении вида спорта в программу конкретных Олимпийских игр должно быть принято не позднее, чем во время сессии МОК, выбирающей город-организатор данных Олимпийских игр. Так что скорее всего речь может идти уже только об Играх 2024 года, на которые сейчас претендуют Париж, Будапешт и Лос-Анджелес. Выборы олимпийской столицы должны пройти в сентябре 2017 года.

Если МОК захочет добавить Играм немного шоу, то тогда есть шанс попасть на Олимпиаду и у танцев на пилоне. Фото: pole-sport-2015

Принятие новых видов спорта в программу Игр – исключительная прерогатива исполнительного комитета МОК. Нелишне напомнить, что в него на данный момент входят 98 человек действующих членов, один почётный (то есть бывший) президент МОК – Жак Рогге и 36 почётных членов. Из числа знакомых нам имён в первом списке можно назвать россиян Александра Попова (нашего земляка – уроженца Лесного), Александра Жукова, Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева, украинцев Валерия Борзова и Сергея Бубку, экс-игрока «Уралочки» кубинку Юмилку Руис. Есть там также персонажи, чья бурная деятельность последнего времени вызывает в России, мягко говоря, негативную оценку – глава независимой комиссии ВАДА Ричард Паунд, руководитель Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен. Среди почётных членов – экс-президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

Но надо понимать, что едва ли не большинство людей, принимающих решение – это представители стран, для которых что танцы на пилоне, что, простите за кощунство, даже борьба самбо – это в одинаковой степени далёкая экзотика. По количеству стран, культивирующих вид спорта, самбо, конечно, имеет заметную фору – в разных источниках число стран-членов ФИАС (Международной федерации самбо) варьируется от 95 до 120, тогда как пилонный спорт официально признан только в 22 странах. После каждых Олимпийских игр МОК пересматривает не только программу, но и стандарты по включению видов спорта, дисциплин и видов соревнований. Здравый смысл подсказывает, что у самбо должны быть хорошие перспективы попасть в олимпийскую семью.

Но жизнь была бы скучна, если бы в ней всегда руководствовались здравым смыслом.