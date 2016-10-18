«Повелитель паруса» из «сухопутного» города

18 октября 2016, 19:03
Экипаж «Повелителя ветра – Европа» состоит из опытных яхтсменов, среди которых – мастера спорта международного класса. Фото: facebook.com

Экипаж «Повелителя ветра – Европа» состоит из опытных яхтсменов, среди которых – мастера спорта международного класса. Фото: facebook.com

  • Опубликовано в №195 от 19.10.2016

В Сочи завершился Гранд-финал Национальной парусной лиги (НПЛ). Для многих его результаты стали сюрпризом, ведь победу в нём, а вместе с тем и в сезоне в целом, одержала команда из «сухопутного» Екатеринбурга – «Повелитель паруса – Европа».

Тестовый этап НПЛ прошёл ещё в 2014 году, а первый сезон состоялся годом позже. В нынешнем сезоне количество команд и география турнира значительно расширились, и от этого соревнования стали ещё зрелищнее.

В 2016 году Екатеринбург был представлен сразу тремя командами: «Коматек», «Повелитель паруса – Европа» и «Повелитель паруса – Азия». Безусловно, в условиях такой высокой конкуренции, а в нынешнем сезоне принимало участие 24 команды из разных регионов страны, было тяжело рассчитывать на высокое место по итогам всего сезона. Для этого нужна была в первую очередь стабильность на протяжении всех шести этапов парусной лиги. Яхт-клуб из Екатеринбурга «Повелитель паруса – Европа» шёл верным путём, раз за разом показывая высокие результаты. Исключением стал этап в Москве, где экипаж занял одиннадцатое место. Но стоит отметить, что, по правилам Нацио­нальной парусной лиги, худший результат каждой команды не учитывается при подведении итогов.

И вот перед Гранд-финалом, который проходил в Сочи, екатеринбургские яхтсмены Сергей Мусихин, Юрий Попов, Вячеслав Ермоленко во главе с Евгением Неугодниковым уже четвёртые. В фаворитах числился экипаж «Navigator Sailing Team-1» – действующий победитель НПЛ. Именно москвичи и шли в лидерах перед последним этапом. Однако такого результата, который показали Евгений Неугодников и его команда в Гранд-финале, не ожидал никто. Из восьми гонок экипаж «Повелителя паруса – Европа» выиграл семь и один раз пришёл вторым.

– В очередной раз сухопутный город так прогремел на всю страну, – отметил в разговоре с «ОГ» президент федерации парусного спорта Свердловской области Юрий Крюченков. – Все лучшие яхтсмены, участники олимпиад, чемпионы мира, выступали в этой парусной лиге. И этот успех наших спортсменов нельзя назвать случайным. Было шесть полноразмерных этапов, и наши спортсмены заняли первое место не только по итогам Гранд-финала, но и в общем зачёте. Парни в Сочи провели восемь гонок, в семи одержали победы. Этот как однажды в шахматах Фишер нашего Тайманова «всухую» обыграл. Мы можем много говорить об успехах Игнашевича, Березуцкого, вот этой публики миллионеров, которые не любят ни спорт, ни страну. А наши парни просто взяли и совершили чудо.

– На последних международных стартах победитель прошлогодней Национальной парусной лиги не попал даже в призы, поэтому очень трудно предсказать, как выступят наши парни в Лиге чемпионов, – добавил Юрий Крюченков. – Там ведь тоже уровень очень серьёзный – немцы, французы, итальянцы… Очень высокая конкуренция. Будем надеяться, что наши спортсмены достойно представят Екатеринбург и там.

Выступление

I этап, Сочи. Количество баллов – 2,4. Место – 2.

II этап, Москва. Количество баллов – 4,25. Место – 11.

III этап, Санкт-Петербург. Количество баллов – 2,375. Место – 2.

IV этап, Конаково. Количество баллов – 2,917. Место – 3.

V этап, Владивосток. Количество баллов – 3. Место – 6.

Гранд-финал, Сочи. Количество баллов – 9. Место – 1.

 

Итоговый результат:

1-е место – «Повелитель паруса – Европа» (Екатеринбург) – 12,942.

2-е место – «Ost Legal Sailing» (Москва/Владивосток) – 16,267.

3-е место – «RUS 7» (Таганрог) – 16,467. 

…10-е место – «Коматек» (Екатеринбург) – 25,25.

…22-е место – «Повелитель паруса – Азия» (Екатеринбург) – 57,717.

 

Комментарий

Евгений Неугодников, шкипер команды «Повелитель паруса - Европа»:

– Тяжело складывался сезон. На Гранд-финал мы выставили сильнейший экипаж, которым давно уже ходим. Гонки были достаточно короткие, по пятнадцать минут. Пожалуй, можно сравнить с масс-стартом у лыжников. При постановке паруса нельзя ошибаться, так что очень быстро надо принимать правильные решения.

Очень правильное решение было принято организовать в России Национальную парусную лигу – это позволяет собрать всех профес­сионалов в одном месте.

В следующем году выступать в Лиге чемпионов на Сардинии. Соперничать будем с лучшими командами Европы, так что испытание будет серьёзным. Сложно сказать, на что сможем претендовать, многое будет зависеть от нашей готовности на тот момент. В принципе, будем биться за победу.

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