Лучшему бомбардиру «Автомобилиста» – 70 лет

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Михаил Малько – одиннадцать сезонов отыграл он в составе «старого» «Автомобилиста», стал лучшим бомбардиром команды (242 шайбы), а тройку нападения Виталий Краев – Аркадий Рудаков – Михаил Малько эксперты до сих пор считают лучшей в истории свердловского хоккея.

За свою карьеру Малько забивал практически всем лучшим вратарям хоккейной державы №1, в том числе Виктору Коноваленко, Виктору Зингеру, Владиславу Третьяку, в чебаркульской «Звезде» играл вместе с юным тогда Валерием Харламовым.

В интервью, данном много лет назад «ОГ», Михаил Малько сказал то, что неплохо было бы знать хоккеистам нынешнего поколения: «Нужно очень хотеть забить. Понимать, что в этом заключается твоя работа. Есть масса форвардов, забивающих, скажем, за пятьдесят матчей пять-шесть шайб и вполне при этом довольных собой. Дескать, судить по количеству голов о классе игры нападающего, выполняющего массу разнообразных функций на площадке, слишком примитивно. Не знаю, не знаю… Кроме того, я бы отметил такое важное свойство, как терпение. Вы набрали скорость, пробежали три-четыре десятка метров, освободились от соперника, а паса так и не последовало. Или он оказался неточным. В общем, всё нужно начинать сначала. И бывает, подобное повторяется раз за разом».

Юбиляра поздравляет Альберт Фёдоров – заслуженный тренер России, воспитавший многих известных мастеров свердловского хоккея, в 1982–1987 годах – старший тренер «Автомобилиста».

– Михаила Малько я прекрасно помню как игрока – это был прирождённый форвард, всегда нацеленный на ворота соперника. В большом мужском коллективе, тем более спортивном, нередко бывают конфликты, но я не припомню ни одного случая, чтобы у Малько были какие-то недоброжелатели – у него такой характер, что конфликтовать с ним просто невозможно. В дальнейшем, когда я возглавлял «Автомобилист», он был у меня вторым тренером. Могу вспомнить историю, отчасти характеризующую Малько. Перед матчем с ленинградским СКА мы побывали у них на тренировке, вышел я расстроенным – сразу видно, что соперник в мастерстве нас намного превосходит. И только Малько сохранял привычный настрой: «Да мы их завтра порвём!» Конечно, ленинградцы тот матч выиграли, но ту реплику я запомнил – как бы ни был силён соперник, надо всегда настраиваться только на победу.

Пожелать Михаилу в день юбилея хочу здоровья, долголетия и присущего ему всегда оптимизма,