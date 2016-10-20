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Министром спорта стал полковник и партнёр Семенович
20 октября 2016, 17:45 / Спорт
Анна Семенович, Павел Колобков. Песня о любви. Шоу «Ледниковый период», выпуск от 25.10.2008
- Опубликовано в №197 от 21.10.2016
Новым министром спорта России стал Павел Колобков, ранее он занимал пост замминистра. Кандидатуру Колобкова в ходе рабочей встречи Владимиру Путину предложил Дмитрий Медведев, и президент его поддержал.
Узнав, что Павел Колобков – олимпийский чемпион по фехтованию, Владимир Путин заметил:
– Будем надеяться, что это поможет вам в текущей работе и в контактах с международными спортивными организациями.
Десять фактов о новом министре
- Павел Колобков родился 22 сентября 1969 года в Москве.
- Фехтовальщик на шпагах. Участник пяти (!) Олимпиад (1988, 1992, 1996, 2000 и 2004), и ни с одной из них не возвращался без наград. Также новый министр спорта – шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.
- В 2000 году становится олимпийским чемпионом в личном первенстве. В напряжённом финальном поединке он одолел француза Юге Обри со счётом 15:12.
- Полковник Вооружённых сил РФ. Это воинское звание ему присвоили после Олимпиады-2004. Таким образом, он стал первым действующим спортсменом за всю историю России и СССР в ранге полковника.
- Был руководителем российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
- Женат. Имеет троих детей: дочь и двоих сыновей.
- Имеет два высших образования: педагогическое (преподаватель физической культуры) и юридическое.
- В 2008 году принял участие в шоу «Ледниковый период». Его партнёршей стала певица Анна Семенович.
- Награждён орденом Почёта в (2001 год), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2006 год).
- Предыдущий пост – заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации. Занимал его с 5 октября 2010 года по 19 октября 2016 года.
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