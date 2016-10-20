Министром спорта стал полковник и партнёр Семенович

Анна Семенович, Павел Колобков. Песня о любви. Шоу «Ледниковый период», выпуск от 25.10.2008

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Новым министром спорта России стал Павел Колобков, ранее он занимал пост замминистра. Кандидатуру Колобкова в ходе рабочей встречи Владимиру Путину предложил Дмитрий Медведев, и президент его поддержал.

Узнав, что Павел Колобков – олимпийский чемпион по фехтованию, Владимир Путин заметил:

– Будем надеяться, что это поможет вам в текущей работе и в контактах с международными спортивными организациями.

Десять фактов о новом министре