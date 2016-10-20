Амбициозный Динга

У Доминика не самый большой рост для центрального защитника – всего 185 см, но при этом он отлично играет на «втором этаже». Александр Зайцев

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Молодой сербский защитник Доминик ДИНГА ещё весной пополнил состав футбольного клуба «Урал», но сыграть за «шмелей» смог лишь в начале нынешнего сезона и стал самым юным легионером в истории клуба. Более того, несмотря на свой юный возраст, Доминик быстро завоевал доверие тренерского штаба и появляется на поле чаще остальных новичков клуба. Да и за всю историю «Урала» ни один молодой футболист не проводил столько времени на поле в своём дебютном сезоне.

В интервью «ОГ» Доминик рассказал, почему отказался от перехода в итальянские клубы, а также за­явил, что в будущем хочет составить конкуренцию президенту клуба Григорию Иванову… Кстати, до «ОГ» у игрока никто не брал интервью – он говорит только по-сербски. Но нам удалось найти переводчика - выражаем благодарность Омеру Курталия за помощь в проведении этой беседы.

«Урал» был самым серьёзным вариантом

– Доминик, почему ты вдруг в 17 лет решил покинуть родной дом и отправиться играть в Россию?

– Скауты «Урала» давно наблюдали за моей игрой. Они вроде как заметили меня на матчах юношеской сборной. Потом меня позвали на сборы, которые клуб проводил на Кипре. На тот момент я понимал, что хочу покинуть «Войводину» и присматривал варианты для продолжения карьеры. На данном этапе «Урал» оказался лучшим из предложений. Почему решил покинуть родину? Чемпионат Сербии на порядок слабее российской премьер-лиги. Мне нужно было расти, чтобы осваивать новые высоты. Другие варианты тоже были, но я понимал, что если перейду в сильный клуб – условную «Фиорентину» – то с большой долей вероятности буду сидеть на скамейке запасных. Это не входило в мои планы, мне важна игровая практика.

– Адаптироваться в Екатеринбурге было просто?

– Адаптировался быстро. Город как город – сложностей не ощутил. Климат разве что… Конечно, мне нравится, когда тепло. Получилось так, что я ещё не застал ваших лютых морозов. Я приехал в конце марта и холодов уже не было. В Сербии и Европе другой климат, в этом плане там попроще. А вообще-то я люблю снег, лёд. Когда ёлка на площади будет стоять – обязательно схожу.

Матчи в чемпионате России будут проходить в начале декабря, и мне сказали, что будет уже около минус 10 или даже минус 15 градусов. При такой погоде мяч натурально замерзает, и очень сложно его контролировать. Знаю, что у «Урала» есть манеж, наверное, в нём было бы лучше зимой, но как уж есть.

«В Европе тебя не будут держать в стороне»

– В десяти сыгранных «Уралом» матчах ты шесть раз выходил в стартовом составе. Чувствуешь, что растёшь как футболист?

– Конечно, ведь мне всего 18 лет, и в других клубах на моей позиции играют более опытные люди, а молодые – или в дубле, или сидят на замене. Поэтому я очень рад, что имею постоянную игровую практику в «Урале». Понимаю, что на мне лежит большая ответственность.

– В этом и вопрос. В России, в отличие от европейских чемпионатов, в 18–19 лет футболисты сидят на скамейке запасных. Не боялся этого, когда переезжал в Екатеринбург?

– В Европе на позиции центрального защитника тоже играют довольно опытные и более возрастные футболисты. В то же время соглашусь с вами, что там во многих командах больше, чем в России, доверяют молодым. Рад, что в «Урале» такое доверие получил и я. Конечно, это помогает набираться опыта и быстрее развиваться в профессиональном плане. Я для этого сюда и приехал.

– Почему так получается? Дело в разной подготовке?

– Какой-то большой разницы в подготовке не заметил. На мой взгляд, в Европе просто дают возможность молодым футболистам про­явить себя, там тебя не будут держать в стороне и ждать, пока тебе исполнится 20 лет. Неважно, сколько тебе лет, если ты умеешь играть – играй. А сидя на лавке футболу не научишься.

«В России жёсткий футбол, но мало забивают мячей»

– Отправляясь в Россию, ты предполагал, что уровень нашего чемпионата России выше, чем в Сербии. После проведённых матчей мнение не изменилось?

– Я и раньше смотрел игры российских команд по телевизору. Когда увидел вживую и попробовал на себе, то мои телевизионные впечатления подтвердились. Обратил внимание, что у вас очень жёсткий, силовой футбол и мало забивается мячей. В чемпионате у вас есть очень сильные команды – ЦСКА, «Зенит». Но, кстати, с питерцами мы только что сыграли, и они, я считаю, не показали себя на полную мощь. Я видел, как они играют, и знаю, что они могут лучше. ЦСКА, может быть, сейчас слабее «Зенита», но зато в матче с нами армейцы действительно показали хорошую игру, бились. Посмотрим, как проявит себя в матче с нами «Спартак».

– В России не очень большая посещаемость стадионов. В Сербии болельщики больше ходят на игры?

– В Сербии если команда проигрывает дома один-два раза подряд, болельщики могут уйти с трибун ещё до конца матча или вообще не прий­ти на игру. Иногда кричат с трибун довольно обидные вещи. Так что в России всё не так плохо. Я думаю, что болельщики вернутся на трибуны.

– Команда много тренируется, свободного времени мало. Но всё-таки, мы знаем, то ты любитель и других видов спорта.

– Мне нравится хоккей, часто его смотрю. Уже наслышан, что у вас в городе есть хоккейный клуб. Надеюсь, что в скором времени выберусь на матч «Автомобилиста». Знаю ещё про баскетбольный клуб «УГМК», у них большие спортивные успехи. На баскетбол тоже схожу. А ещё мне нравится большой теннис.

– В «Урале» проходят теннисные турниры и часто их выигрывает президент клуба Григорий Викторович Иванов.

– Ну что ж, я готов составить ему конкуренцию.