Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной ежемесячный рейтинг национальных сборных. Россия впервые в истории выпала из топ-50 лучших национальных команд, опустившись с 38-го на 53-е место.

В первую очередь падение обусловлено провалом нашей команды на чемпионате Европы. Выше сборной России такие команды, как Узбекистан, Египет, Сенегал и ДР Конго. Возглавляют обновлённый рейтинг ФИФА Аргентина, Германия и Бразилия.

В дальнейшем сборной России будет весьма трудно улучшить свои позиции, поскольку больший коэффициент даётся за отборочные матчи к крупным турнирам, а сейчас наша национальная команда как хозяйка ЧМ-2018 проводит лишь товарищеские встречи.

Предыдущим антирекордом нашей сборной было 40-е место в декабре 1998 года. Лучшим местом в истории сборной России было 5-е в 1995 году.