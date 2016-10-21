«Русский десантник» Сергей Харитонов проведёт поединок в Екатеринбурге

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

В Екатеринбурге 3 декабря состоится поединок известного бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова. Соперником россиянина станет бразилец Францриссо Сандро да Силва Безерра.

Южноамериканец сравнительно недавно начал свою профессиональную карьеру, в 2013 году. За это время он одержал восемь побед, четыре из них нокаутом. В послужном списке Харитонова 28 боёв, двадцать три из которых закончились победой.

Сергей Харитонов профессиональную карьеру начал в 2000 году. В 2004-м он стал бронзовым призёром Гран-при Pride Fighting Championships. В послужном списке «русского десантника» имеются победы над такими известными бойцами, как Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим, а также над действующим чемпионом UFC и обидчиком Фёдора Емельяненко Фабрицио Вердумом.