Исландия доказала, что нефутбольного климата не бывает

Когда то Сергей Подоксёнов (справа) играл в чемпионате Свердловской области, а сейчас у него в соперниках один из лучших нападающих России Александр Кокорин. Фото: fc-ural.ru

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

Середина октября – время подводить итоги для тех лиг отечественного футбола, которые проводят свои чемпионаты по более привычной для нашего сурового климата системе «весна-осень» – чемпионата Свердловской области и турнира третьего дивизиона в зоне Урала и Западной Сибири.

Оба эти турнира интересны тем, что находятся ближе к основанию той пирамиды, суть которой формулируется как «от массовости – к мастерству». Оправдывают ли одну из целей своего существования – готовить резерв для главной команды региона? За ответом на этот вопрос далеко ходить не придётся. Буквально на минувшей неделе в стартовом составе екатеринбургского «Урала» на матч с грозным «Зенитом» вышел 19-летний Сергей Подоксёнов, которого четыре года назад разглядели в его родном Ирбите. Найти талантливого игрока, а потом довести его до основного состава команды премьер-лиги – работа кропотливая. Пример игрока сборной России Олега Шатова показывает, что это у нас получается, так что можно только пожелать пройти такой же путь и Подоксёнову, и другим ребятам, которые делают только первые шаги в футболе.

– Климатические условия у нас, может быть, не самые футбольные, но ведь не хуже, чем в покорившей минувшим летом всю Европу Исландии, – говорит в интервью «ОГ» Игорь Бахтин, ответственный секретарь Федерации футбола Свердловской области, в прошлом поигравший в нижнетагильском «Уральце», екатеринбургском «Урале» («Уралмаше»), пермском «Амкаре» и других известных российских клубах, возглавлявший молодёжную команду «Урала». – У нас много талантливых ребят, надо только возродить ту систему селекции, которая была налажена в советское время, но потом, к сожалению, забыта.

Если выигравший нынче за явным преимуществом чемпионат Свердловской области первоуральский «Динур» (не проигравший, кстати, ни одного матча и лишь дважды сыгравший вничью) пошёл по пути создания «суперклуба областного значения» – в команде много игроков из Екатеринбурга и других городов региона, то вице-чемпион – каменская «Синара» – делает ставку на своих воспитанников. И если удастся сохранить эту команду, то такой подход наверняка должен принести свои плоды. Неплохо проявила себя «Академии Урала» – команда, составленная из игроков 1999 года рождения. Совсем юные ребята играют в команде ДЮСШ «Олимп» из Качканара, занявшей последнее место в первой группе, но в городе всерьёз настроены работать на перспективу, набивать шишки, набираться опыта и создавать боеспособный коллектив.

– Только самых добрых слов заслуживают те, кто взялся за развитие футбола в Верхней Синячихе, – продолжает Игорь Бахтин. – Пусть пока результаты у команды «Урожай» не впечатляют, но там тоже есть серьёзные планы по работе с молодёжью на базе местного училища, причём готовить там на базе 9-го класса хотят будущих футбольных тренеров.

Кстати, о тренерах. В Екатеринбурге в ноябре будут проходить лицензированные РФС тренерские курсы, по итогам которых более полусотни местных специалистов получат тренерскую категорию «С». Пока занятия будут проводить преподаватели из Омска, а в перспективе подобный центр лицензирования должен появиться и у нас, на базе УрФУ.

И обучаться в нём смогут не только свердловчане, но и ближайшие соседи – пермяки, челябинцы, курганцы.

Ещё одна вечная проблема – футбольные поля. Несмотря на то, что в последнее время их становится заметно больше, здесь помогает и губернаторская программа – всё равно их мало. Не хватает и в области, и даже в Екатеринбурге. Правда, в областном центре сейчас проблемы специфические – многие поля находятся на реконструкции к чемпионату мира 2018 года.

Со знаком «плюс» можно оценить и первый сезон в третьем дивизионе «Урала-2». Команда под руководством Андрея Данилова доказала своё право на существование, вы­играв зональный турнир. В идеале в Свердловской области может сложиться та самая эффективная цепочка от массовости к мастерству – от футбольной школы через чемпионат области в третью, вторую лиги, а оттуда и до высшего футбольного света можно дотянуться.

Действительно, после «исландского чуда» сетовать на климат – занятие неблагодарное. Было бы желание добиться результата.