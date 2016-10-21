Екатеринбург собрал лучших бодибилдеров страны

Эти богатыри выступают в категории «юниоры», но назвать их так не поворачивается язык. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Вчера в Екатеринбурге стартовал 28-й открытый чемпионат России и первенство России среди молодёжи по бодибилдингу и фитнесу. В столице Урала он проходит уже во второй раз – два года назад ДИВС «Уралочка» принимал у себя лучших бодибилдеров страны.

В первый соревновательный день состоялось первенство России, но основные состязания пройдут в выходные. Сегодня в ДИВСе будет проходить Кубок России, где все смогут насладиться девушками в «фитнес-бикини», а завтра состоятся соревнования в дисциплине «фитнес» у мужчин и женщин, а также в дисциплине «бодибилдинг» у мужчин.

Команду Свердловской области будут представлять такие именитые спортсмены, как 10-кратный чемпион мира среди мастеров Александр Яшанькин, чемпион России 2014 года Максим Будников, чемпион мира по классическому бодибилдингу и четырёхкратный чемпион России Артём Диянов.

Всего в турнире примут участие более 700 участников.

Самым младшим участницам соревнований нет и девяти лет. Но все они ведут себя уверенно, как настоящие профессионалы. Фото: Александр Зайцев

Кстати Все спортсмены были разделены на девять возрастных групп: девочки (до 9 лет), девочки и мальчики (до 13 лет), юноши (до 18 лет), юниоры и юниорки (до 23 лет), взрослые (старше 23 лет) и мастера – женщины (старше 35 лет), мужчины (40–49 лет, 50–59 лет и старше 60 лет). Всего спортсмены выступали в одной из шести дисциплин на выбор: бодибилдинг, классический бодибилдинг, фитнес, бодифитнес, фитнес-бикини и пляжный бодибилдинг.

Особой популярностью пользовались спортсмены дисциплины «бодибилдинг». Фото: Александр Зайцев

Вчера в Екатеринбурге стартовал 28-й открытый чемпионат России и первенство России среди молодёжи по бодибилдингу и фитнесу. В столице Урала он проходит уже во второй раз – два года назад ДИВС «Уралочка» принимал у себя лучших бодибилдеров страны. В первый соревновательный день состоялось первенство России, но основные состязания пройдут в выходные. Сегодня в ДИВСе будет проходить Кубок России, где все смогут насладиться девушками в «фитнес-бикини», а завтра состоятся соревнования в дисциплине «фитнес» у мужчин и женщин, а также в дисциплине «бодибилдинг» у мужчин.Команду Свердловской области будут представлять такие именитые спортсмены, как 10-кратный чемпион мира среди мастеров Александр Яшанькин, чемпион России 2014 года Максим Будников, чемпион мира по классическому бодибилдингу и четырёхкратный чемпион России Артём Диянов.Всего в турнире примут участие более 700 участников.