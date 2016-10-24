Талисманом чемпионата мира выбрали волка Забиваку

Фото: Анна Осипова

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

Талисманом чемпионата мира по футболу, который пройдёт в июне-июле 2018 года в России (в том числе четыре матча в Екатеринбурге), выбрали волка Забиваку.

Голосование стартовало на сайте ФИФА 23 сентября, в этот же день в Москве на фестивале «Круг света» состоялась презентация трёх претендентов — на здании МГУ в виде огромных видеопроекций (см. фото). Завершилось голосование 21 октября. Волк набрал 52,8 процента голосов, два других финалиста заметно отстали: Тигр и Кот набрали примерно равное количество голосов.

Талисманы появились у чемпионатов мира по футболу в 1966 году, и за полвека чаще всего (семь раз) ими становились различные животные, причём трижды — хищники из семейства кошачьих: львы в 1966 и 2006 годах и леопард в 2010 году. Волку эта почётная миссия досталась впервые, а что касается имени Забивака, то нечто подобное в истории уже бывало. Талисманом чемпионата мира 1994 в США был пёс Страйкер (от английского «striker» — бьющий). Хотя назвать американского и российского талисманов полными тёзками было бы не совсем корректно — всё-таки «американец» только бил, а наш — забивает.

Непонятно, правда, почему нынешний футбольный талисман в очках. До сих пор известен был только один футболист, имевший подобный атрибут, — экс-игрок сборной Нидерландов Эдгар Давидс, которому ФИФА разрешила играть в очках из-за глаукомы. Волк напоминает один из талисманов зимней Олимпиады в Сочи — леопарда, которого иногда изображают в горнолыжных очках