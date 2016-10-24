Автор


Талисманом чемпионата мира выбрали волка Забиваку

24 октября 2016, 19:00 / Спорт
Фото: Анна Осипова

Фото: Анна Осипова

  • Опубликовано в №199 от 25.10.2016 

Талисманом чемпионата мира по футболу, который пройдёт в июне-июле 2018 года в России (в том числе четыре матча в Екатеринбурге), выбрали волка Забиваку.

Голосование стартовало на сайте ФИФА 23 сентября, в этот же день в Москве на фестивале «Круг света» состоялась презентация трёх претендентов — на здании МГУ в виде огромных видеопроекций (см. фото). Завершилось голосование 21 октября. Волк набрал 52,8 процента голосов, два других финалиста заметно отстали: Тигр и Кот набрали примерно равное количество голосов.

Талисманы появились у чемпионатов мира по футболу в 1966 году, и за полвека чаще всего (семь раз) ими становились различные животные, причём трижды — хищники из семейства кошачьих: львы в 1966 и 2006 годах и леопард в 2010 году. Волку эта почётная миссия досталась впервые, а что касается имени Забивака, то нечто подобное в истории уже бывало. Талисманом чемпионата мира 1994 в США был пёс Страйкер (от английского «striker» — бьющий). Хотя назвать американского и российского талисманов полными тёзками было бы не совсем корректно — всё-таки «американец» только бил, а наш — забивает.

Непонятно, правда, почему нынешний футбольный талисман в очках. До сих пор известен был только один футболист, имевший подобный атрибут, — экс-игрок сборной Нидерландов Эдгар Давидс, которому ФИФА разрешила играть в очках из-за глаукомы. Волк напоминает один из талисманов зимней Олимпиады в Сочи — леопарда, которого иногда изображают в горнолыжных очках

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

час назад

Талисманом чемпионата мира выбрали волка Забиваку
Талисманом чемпионата мира по футболу, который пройдёт в июне-июле 2018 года в России (в том числе четыре матча в Екатеринбурге), выбрали волка Забиваку.

21 октября 2016

Екатеринбург собрал лучших бодибилдеров страны
Вчера в Екатеринбурге стартовал 28-й открытый чемпионат России и первенство России среди молодёжи по бодибилдингу и фитнесу. В столице Урала он проходит уже во второй раз – два года назад ДИВС «Уралочка» принимал у себя лучших бодибилдеров страны.

21 октября 2016

Исландия доказала, что нефутбольного климата не бывает
Середина октября – время подводить итоги для тех лиг отечественного футбола, которые проводят свои чемпионаты по более привычной для нашего сурового климата системе «весна-осень» – чемпионата Свердловской области и турнира третьего дивизиона в зоне Урала и Западной Сибири.

21 октября 2016

«Русский десантник» Сергей Харитонов проведёт поединок в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 3 декабря состоится поединок известного бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова. Соперником россиянина станет бразилец Францриссо Сандро да Силва Безерра.

21 октября 2016

Сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной ежемесячный рейтинг национальных сборных. Россия впервые в истории выпала из топ-50 лучших национальных команд, опустившись с 38-го на 53-е место.

21 октября 2016

Чемпионат России по бодибилдингу
В Екатеринбурге 21 октября стартовал чемпионат России по бодибилдингу. Фоторепортаж.

20 октября 2016

Амбициозный Динга
У Григория Иванова в «Урале» появился конкурент?

20 октября 2016

Министром спорта стал полковник и партнёр Семенович
Новым министром спорта России стал Павел Колобков, ранее он занимал пост замминистра. Кандидатуру Колобкова в ходе рабочей встречи Владимиру Путину предложил Дмитрий Медведев, и президент его поддержал.

20 октября 2016

Лучшему бомбардиру «Автомобилиста» – 70 лет
Сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Михаил Малько – одиннадцать сезонов отыграл он в составе «старого» «Автомобилиста», стал лучшим бомбардиром команды (242 шайбы), а тройку нападения Виталий Краев – Аркадий Рудаков – Михаил Малько эксперты до сих пор считают лучшей в истории свердловского хоккея.

19 октября 2016

«Автомобилист» крупно проиграл
В матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду «Автомобилист» крупно проиграл ярославскому «Локомотиву».

Последние новости
Что было раньше