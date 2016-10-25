Дмитрий Петров стал чемпионом России по пляжному бодибилдингу и завоевал серебро в престижной абсолютной категории. Фото: vk.сом

Опубликовано в №200 от26.10.2016

В минувшие выходные екатеринбуржец Дмитрий Петров стал трёхкратным чемпионом России по пляжному бодибилдингу. Примечательно, что третье золото на чемпионатах страны Дмитрий завоевал в родном Екатеринбурге. В интервью «ОГ» он рассказал о том, как начинал заниматься бодибилдингом в стенах университета, поделился секретами своей диеты и планами на ближайшее будущее.

Досье "ОГ" Дмитрий Петров. Родился 5 января 1988 года. Окончил строительный факультетУрГУПСа. Работает в сфере строительства. Абсолютный чемпион России (2014), победитель Power Pro Show (2014), обладатель Кубка России (2015). До бодибилдинга занимался плаванием и велотриалом. Помимо спорта увлекается изучением английского языка и компьютерных программ, связанных с графикой и моделированием, а также кулинарией.

— Я начал заниматься в 2005 году, — рассказывает Дмитрий. — Это были уроки физкультуры в университете, перед студентами стоял выбор — куда пойти. Кто-то пошёл на футбол, кто-то на волейбол, а я в тренажёрный зал. Целей никаких не было, я просто делал то, что на тот момент мне было интересно. Мой прогресс был достаточно быстрым относительно многих ребят, и это меня мотивировало заниматься дальше. Но я никогда не мечтал об огромной мышечной массе. У меня на первом месте семья и работа. Именно поэтому я остановил выбор на дисциплине «пляжный бодибилдинг» (men’s physique) — это некая золотая середина между классическим бодибилдингом и привычным для нас телосложением большинства людей. В классический бодибилдинг переходить точно не собираюсь.

— Сколько дней в неделю уделяете тренировкам?

— Три-четыре раза в неделю. На подготовке, за полтора месяца до соревнований, начинаю заниматься каждый день, правда, тренировки более короткие. Стараюсь заниматься не больше часа, но интенсивно. Вообще, я работаю инспектором технадзора в сфере строительства. Обычный график с 9.00 до 18.00, тренируюсь либо утром до работы, либо после…

Справка "ОГ" Чемпионат России и первенство России среди молодёжи по бодибилдингу и фитнесу прошли в Екатеринбурге с 21 по 24 октября. Все спортсмены были разделены на девять возрастных групп: девочки (до 9 лет), девочки и мальчики (до 13 лет), юноши (до 18 лет), юниоры и юниорки (до 23 лет), взрослые (старше 23 лет) и мастера – женщины (старше 35 лет), мужчины (40–49 лет, 50–59 лет и старше 60 лет). Спортсмены выступали в шести дисциплинах.

— Всегда интересен вопрос рациона… Чем отличается рацион, когда вы набираете массу и когда худеете?

— Когда я набираю, ем всё, что хочется. Никакой диеты не держу. Когда сижу на диете, я экономлю своё время, и процесс приготовления сводится к одному постоянному рациону: либо курица и овощи, либо рыба и овощи. Во время «сушки» я делаю углеводные загрузки, ем всё, что хочу раз в неделю.

Конечно, этому дню предшествует более жёсткая диета.