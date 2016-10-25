Новое противостояние «центровых» и «уралмашевских»

В Екатеринбурге созрела оппозиция «Уралу»: совсем скоро на одной площадке сойдутся два баскетбольных клуба со свердловской пропиской — против «Урала» сыграет «Уралмаш». Фото: Геннадий Богатырёв

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Отсыл к событиям лихих 90-х здесь достаточно условный — на этот раз принципиальный спор пройдёт исключительно в рамках баскетбольных правил. На стадии 1/16 финала Кубка России по баскетболу среди мужских команд бесстрастная турнирная сетка свела две екатеринбургские команды — «Урал» и «Уралмаш». Дата и место проведения будут определены позднее.

Строго говоря, и отнесение «Урала» к баскетбольному екатеринбургскому «центру» не совсем корректно. Нынешний президент клуба Станислав Ерёмин — один из тех, кто заслуженно считается легендой того, старого «Уралмаша» — многократного чемпиона РСФСР. Бывший президент, а ныне директор БК «Урал» Анатолий Концевой большую часть своей жизни отдал «Уралмашу» как игрок, а затем как тренер и менеджер не только мужской, но и женской команды. И именно под девизом возрождения уралмашевских традиций Анатолий Концевой шесть лет назад возглавил «Урал».

Все эти годы в Екатеринбурге зрела оппозиция «Уралу», который сделал ставку на приглашённых игроков, благодаря чему дважды становился чемпионом суперлиги. И появился новый баскетбольный клуб, который взял себе исторически знаменитое название «Уралмаш», тем самым также обозначив свои претензии на то, чтобы быть наследником славного прошлого свердловского мужского баскетбола. Но в отличие от «Урала» новичок действительно собрал под свои знамёна в основном местных воспитанников — екатеринбуржцев, тагильчан.

Что интересно, капитан «Уралмаша» Павел Трушников, хоть и не играет в «Урале» четвёртый сезон, до сих пор остаётся рекордсменом «грифонов» — шесть сезонов в составе команды. Три сезона в составе «Урала» за плечами Антона Воскресенского, по два — у Александра Манихина и Якова Фокина (сейчас он помощник главного тренера в «Уралмаше»). Да и более молодым уралмашевцам есть что доказывать в матче со старшими по рангу. Для них это будет не просто кубковая игра на дальних подступах к финалу, а, возможно, главный матч сезона.

Ещё один козырь «Уралмаша» — болельщики. «Урал», собиравший несколько лет назад полный ДИВС, многих своих зрителей растерял: и результаты сейчас не те, и практически полная смена состава «грифонов» три года подряд даёт о себе знать. А «Уралмаш» — это те самые «парни из нашего двора», за которых приходят болеть друзья, подруги и родственники. Плюс немаловажный для антуража матча момент — новая команда получила поддержку от футбольных фанатов, для которых название «Уралмаш» по-своему дорого. Они, надо отметить, ведут себя прилично, и футбольных «фишек» на баскетбольных матчах себе не позволяют.

Пожалуй, будет неверно утверждать, что в очном поединке решится вопрос, кто больше достоин быть преемником «Уралмаша» времён Канделя, Белова, Мышкина и того же Ерёмина. Оставим прошлое прошлому. На мой взгляд, здесь будет более важный спор — за будущее. Не секрет, что оба клуба сейчас активно занимаются поисками спонсоров, опять же борются за внимание болельщиков, за право стать клубом «номер один» в городе. И вот тут результат предстоящего «дерби» будет если не решающим, то стратегически очень важным.

За «Уралом», пожалуй, всё-таки преимущество если не в мастерстве, то в баскетбольной обученности, за «Уралмашем» — в первую очередь запредельная мотивация. И это должно быть интересно.