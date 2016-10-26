Опубликовано в №201 от 27.10.2016

— Думаю, допинг попал ко мне в организм через постель. Я против своей воли целовался с тяжелоатлеткой, которую впоследствии уличили в допинге…

— На сборах мы всей командой лепили пельмени, и мне попался «счастливый» пельмень с чем-то белым…

— Был укушен пчелой, собиравшей пыльцу с подоконников допинг-лаборатории…

— Скорее всего, допинг попал в меня через мамины котлеты и борщ, потому что мама не хотела, чтобы я занимался боксом…

— Запрещённый препарат содержался на эстафетной палочке, которую я поцеловал после финиша. Или он был на беговой дорожке, которую я поцеловал. Или на флаге моей страны, который я целовал. Или даже на медали, которую я получил и много раз целовал. Но, скорее всего, на баночке для анализов, которую я не удержался и поцеловал.

— Папа с мамой всегда хотели мальчика, а родилась я, вот они и кормили меня тестостероидами.

— Была обычная вечеринка накануне соревнований. Из закуски была только какая-то запечатанная банка с белым порошком…

— Допинг я всегда заказывал на официальном сайте WADA, но один раз заказал на сайте Российской легкоатлетической федерации. Это была моя роковая ошибка.

— Высокий тестостерон у меня от страха. Мой организм боится, что анализ покажет высокий тестостерон, и вместо адреналина вырабатывает тестостерон!

— Всё своё детство я провёл в Нижнем Бахиле. Там, сколько я себя помню, постоянно работал и загрязнял воздух Нижнебахильский мельдониевый комбинат. Там-то я и отравился допингом, и не я один!

— Входя в кабинку, пожал руку работнику антидопинговой лаборатории, а потом этой же рукой сдавал анализ…

— Восстанавливался от травмы задней поверхности лица, применил уринотерапию, но не прочёл внимательно надпись на баночке, и выпил не свою мочу. В ней-то и содержался этот самый скипидарпоэтин!

— Мы с товарищами по сборной взрывали в лесу старые ампулы в костре. Конечно же, мы не читали, что это были за ампулы. Я сидел с подветренной стороны, и, в общем, надышался парами непрогоревших стероидов. Виноват, наверное, ветер…

— Когда я узнал, что из-за допинга меня могут не допустить к соревнованиям, я решил покончить с большим спортом и с собой. Я раскусил ампулу с цианистым калием и вышел на старт, чтобы принять смерть на обочине, как настоящий велосипедист. То, что я ошибся и раскусил какую-то не ту ампулу (перепутал лацканы), я понял только на финише, на котором я финишировал в гордом одиночестве. Помню, я ещё удивился, как долго действует цианид…

— Не прочитала этикетку и даже представить не могла, что в препарате «Тестостерон +» содержится тестостерон!

— Не знала, что в препарате для роста усов и бороды содержится допинг!

— Повышенное содержание железа в организме объясняю тем, что в детстве я лизнул на морозе качели! А фтора у меня много оттого, что в пионерлагере меня мазали зубной пастой! Считаю, что меня наказали зря и несправедливо лишили последнего места!