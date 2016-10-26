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Анатолий Голышев вызван в сборную России

26 октября 2016, 18:28 / Спорт
  • Опубликовано в №201 от 27.10.2016

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев вызван в сборную России. В составе национальной команды Голышев примет участие в финском этапе Евротура — Кубке Карьяла.

Подопечные Олега Знарка проведут три встречи. 3 ноября россияне сойдутся с финнами, 5-го сыграют со шведами, а 6-го завершат этап игрой против сборной Чехии. Примечательно, что во всех командах, которые примут участие в Кубке Карьяла, есть игроки «Автомобилиста». Ранее в сборную Финляндии был вызван защитник «шофёров» Томми Кивисте, в сборную Швеции — Никлас Андерсен, а в сборную Чехии — Ян Бухтеле.

Стоит отметить, что Анатолий Голышев уже вызывался в национальную сборную России. Весной тренерский штаб команды приглашал нападающего на подготовку к чемпионату мира, однако из-за травмы Голышев сборы пропустил и участие в турнире не принял. Также весной Олег Знарок привлекал к игре за основную команду вратаря «Автомобилиста» Игоря Устинского, который в прошлом сезоне демонстрировал хорошую игру. Однако на этот раз на игры Евротура в сборную России отправится только Голышев.

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