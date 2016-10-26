И снова большой бокс

Опубликовано в №201 от 27.10.2016

Екатеринбург превращается в центр бокса: в столице Урала всё чаще проводятся боксёрские поединки и ММА-шоу самого высокого уровня. «ОГ» представляет подборку самых ожидаемых поединков, которые вскоре пройдут в столице Урала и которые гурманам бокса пропустить точно нельзя.

Иван Штырков — Антониу «Бигфут» Сильва

Имя уральского бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова прогремело после того, как он разобрался с легендой ММА Джеффом Монсоном. Безусловно, эта победа была прогнозируема: Джефф находится на закате своей спортивной карьеры и выступает, скорее, ради пиара и гонораров. На этот раз Штыркову предстоит более серьёзное испытание, ведь в Екатеринбург приедет обидчик Фёдора Емельяненко Антониу Сильва по прозвищу «Бигфут».

Штырков и Сильва встретятся 18 ноября в рамках международного турнира по профессиональному боксу и смешанным единоборствам, который пройдёт в ДИВСе.

— Я невероятно взволнован предстоящим поединком со Штырковым, — заявил 37-летний бразилец. — У меня много фанатов в Японии, Бразилии и США, и я надеюсь пополнить их число российскими болельщиками.

Сергей Харитонов — Франсишку Сандру да Силва Безерра

Ещё один поединок в смешанных единоборствах с приставкой «топ», который пройдёт в Екатеринбурге — бой между Сергеем Харитоновым и Франсишку Сандру да Силва Безерра по прозвищу «Paga a luz» («туши свет»).

— Для меня выступление в России — отличная возможность напомнить о себе на родине и одновременно большая ответственность перед земляками, — говорит Харитонов.

Бой «русского десантника» с бразильцем, в котором Харитонов является безусловным фаворитом, пройдёт 3 декабря благодаря промоутерской организации «MixFace».

Дмитрий Михайленко — Рендалл Бейли

Известный российский боксёр Дмитрий Михайленко вновь проведёт свой бой в Екатеринбурге. В столице Урала Михайленко завсегдатай, и до последнего времени Екатеринбург был для него счастливым городом. Вот только весной этого года россиянин оступился и потерпел своё первое поражение в карьере — в бою против Чарльза Маньючи. 18 ноября в ДИВСе Михайленко сойдётся с американцем Рендаллом Бейли. Для россиянина этот бой будет возможностью реабилитироваться перед своими болельщиками.

— Это очень важный бой в плане моего душевного равновесия, — отмечает Михайленко. — После нынешней подготовки этот бой будет для меня личным экзаменом. Я отлично себя чувствую духовно и физически.

Александр Поветкин —Бермейн Стиверн

Про бой Александра Поветкина в Екатеринбурге будем говорить с оговоркой «возможно» — поединок между Поветкиным и Стиверном ориентировочно запланирован в столице Урала на 17 декабря. Однако точные дата и место боя пока не определены. Если говорить о самом поединке, то конечно, «русский витязь» выглядит здесь фаворитом. Понятно, что от Поветкина ждали боя с Уайлдером, но из-за проваленного Александром допинг-теста тот поединок был отменён. Приходится довольствоваться Стиверном, у которого, кстати, неплохой послужной список: канадец провёл на профессиональном ринге 28 боёв, из которых лишь два проиграл, и один его поединок закончился ничьей. Как бы то ни было, приезд в Екатеринбург боксёра такого уровня, как Александр Поветкин, означает, что столица Урала действительно становится центром бокса.