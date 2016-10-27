Роман Павлюченко: «Чиса меня обломал!»

Победу над «Амкаром» «Уралу» принёс Чисамба Лунгу. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» одержал очень трудную победу над пермским «Амкаром» в 1/8 финала Кубка России. В Перми побывал и корреспондент «ОГ», который был с командой, как говорится, «от и до».

Ждали дольше, чем летели

Сбор в аэропорту «Кольцово» был назначен за два часа до рейса. Вопрос, который был интересен лично мне: сколько же будет длиться полёт, ведь до Перми рукой подать? Сразу вспомнился лондонский «Арсенал», который отправился на матч в пригород столицы Англии на самолёте. Тогда полёт занял всего 14 минут. До Перми мы добирались чуть дольше — примерно 40 минут.

Во время рейса даже прохладительные напитки разносили. Кто-то из футболистов успел вздремнуть, кто-то слушал музыку, но настроение на борту в целом было положительное. Лишь Роман Павлюченко в шутку возмущался иллюминаторами самолёта, которые находились довольно низко: «Это что такое? Нужно просто лечь что ли, что бы видно было?»

Болельщиков меньше, чем на ФНЛ

Вывеска «Амкар» — «Урал» всегда собирала много зрителей. Уральское дерби, как-никак :). А тут ещё и не просто противостояние, а противостояние кубковое, на кону которого стояла путёвка в четвертьфинал. Проезжая по многочисленным премским улицам, я обратил внимание на то, что довольно много мужчин было с красно-чёрной атрибутикой. И это за два часа до матча в рабочий день!

Увы: на сей раз у пермских зрителей приезд «Урала» не вызвал никакого интереса: на матче присутствовало примерно полторы тысячи болельщиков, сто из которых — екатеринбуржцы. Для наглядного примера: на параллельном матче 1/8 финала Кубка России между «Енисеем» и «Сибирью» (двумя командами из ФНЛ) было более 5 000 зрителей.

Ещё несколько слов о пермских фанатах. На протяжении всего матча немногочисленные болельщики практически не останавливаясь оскорбляли всех и вся. Досталось и футболистам «Урала», и судье, и даже своим пермским футболистам.

Фото: Данил Паливода

Мне повезло немного больше, чем тем, кто пришёл просто поболеть за «Амкар»: за ходом матча я наблюдал из комментаторской кабины, где было гораздо теплее, чем на улице. Но даже из этого помещения оскорбительные кричалки пермских фанатов были очень хорошо слышны.

Ротация состава или незаменимых в «Урале» нет

Стартовый состав «Урала» на кубковый матч отличался от последней игры в чемпионате против «Спартака». В защите появился Александр Новиков, в полузащите Георгий Чантурия и Александр Павленко. Ну и главное изменение заключалось во вратарской линии: место в «калитке» занял Дмитрий Арапов, а Николай Заболотный и вовсе в Пермь не полетел.

Как отметил на послематчевой пресс-конференции наставник «Урала» Вадим Скрипченко, тем, кто постоянно играет в чемпионате, нужен отдых.

— У нас есть группа футболистов, которая сыграла от звонка до звонка большое количество игр в чемпионате. Мы понимали, что тем составом, который был в игре против «Спартака», мы просто не вытянем сегодня физически, — отметил Вадим Скрипченко.

Сам ошибся — сам исправился

По такой нервной и напряжённой игре серия пенальти смотрелась единственным правильным продолжением. Ни одна из команд не наиграла на победу, а, значит, судьбу матча должна была решить футбольная лотерея. В ней на первый план вышли вратари, у которых была дополнительная мотивация. Пермяк Селихов неудачно сыграл на выходе, когда «Урал» открыл счёт, а екатеринбуржец Арапов и вовсе пустил мяч «за шиворот». Видимо, Дмитрий чувствовал свою вину больше, чем его пермский визави. Арапов отбил удар Станислава Прокофьева, а промах Роланда Гиголаева практически лишил «Амкар» каких-либо шансов. Чисамба Лунгу точно пробил в угол и принёс своей команде победу, правда за это удостоился шутки от Романа Павлюченко: «Я думал, что Чиса промажет, а я пойду следующим ударом ставить точку. Но он меня обломал!»

Двойной реванш

Противостояние «Амкара» и «Урала» всегда славится бескомпромиссной борьбой. Две последние игры остались за пермяками, а поражение в чемпионате очень задело главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко.

— Конечно же, хотелось бы сыграть дома. Из соперников я бы выбрал «Амкар», мне лично хочется поквитаться за обидное поражение в чемпионате, — отметил Вадим Скрипченко после кубковой игры с «Челябинском».

Тогда белорусский специалист ещё не знал, что с «Амкаром» придётся играть на выезде, таковы результаты жеребьёвки.

Две уральские команды уже выясняли отношения в Кубке России — в 2008 году. Тогда «Урал» и «Амкар» добрались аж до полуфинала, а исход матча решил один забитый пермяками мяч.

Получается, что, победив вчера в Перми, «Урал» взял аж двойной реванш.

Нет повода для грусти

На обратном пути царила атмосфера настоящей радости. Профессиональные футболисты обсуждают свою игру как парни после дворового футбола: «А ты чего мне пас там не отдал? А помнишь, как я двоих на замахе убрал? Да, та передача, конечно, срезалась…» Но всё это лишь добавляло ощущения того, что была действительно одержана очень важная и трудная победа. В автобусе большинство игроков следили за тем, как проходят другие матчи Кубка России. Особый интерес вызвал матч «Тосно» — «Динамо», в котором москвичи сначала отыгрались со счёта 0:2, но в концовке встречи всё же упустили победу. Пабло Фонтанелльо и вовсе включил прямую трансляцию и, пока все ждали посадки, смотрел игру.

В самолёте практически никто не спал. Всех переполняли эмоции, и, несмотря на то, что сил практически не было, общение не затихало ни на минутку. Дмитрий Арапов с Романом Павлюченко постоянно над чем-то смеялись, Александр Данцев обсуждал с сотрудниками пресс-службы ход игры с «Амкаром», а Владимир Хозин с большим интересом рассматривал фотографии с матча и особенно живо их комментировал.

В «Кольцово» пассажиры, узнававшие футболистов «Урала», просили автографы и фото на память. И никто не отказывал, несмотря на усталость.

За помощь в организации поездки благодарим пресс-службу «Урала»