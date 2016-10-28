Свердловский футболист забил больше всех голов в чемпионате страны

Василий Бузунов (слева) родился в Тюменской области, а в свердловском ОДО провёл четыре сезона. Также Бузунов играл в хоккей с мячом и дважды в составе свердловской команды становился призёром чемпионатов СССР. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

60 лет назад (в 1956 году) титул лучшего бомбардира чемпионата СССР по футболу впервые достался свердловчанину — нападающему команды ОДО (Окружной дом офицеров) Василию Бузунову.

В 1956 году ОДО дебютировал в элитном дивизионе отечественного футбола. Блин в целом вышел комом: команда заняла 11-е (предпоследнее) место и вернулась в класс «Б». Но для одного игрока ОДО — 28-летнего Василия Бузунова — тот сезон стал поистине звёздным.

Бузунов, в отличие от других свердловчан, ранее уже играл в высшей лиге — за московское «Динамо» и ЦДСА, но недолго (всего 24 матча) и малорезультативно (4 гола). А тут центрфорварда как будто подменили… Он забивал в среднем один гол за две игры и перед последним туром чемпионата имел на своём счету 13 голов. Больше — 15 — было только у московского спартаковца Никиты Симоняна, который к тому времени уже трижды становился лучшим снайпером чемпионатов СССР. Казалось, что и на этот раз ему ничто не помешает повторить свой успех 1949, 1950 и 1953 годов.

Но случилось невероятное. 21 октября в матче последнего тура ОДО обыграл дома тбилисское «Динамо» со счётом 4:2, и все четыре армейских гола забил Бузунов! А ведь ворота соперников защищал голкипер второй сборной СССР Владимир Маргания!

Симоняну, чтобы выиграть гонку бомбардиров, надо было в заключительной игре сезона против ЦДСА (она состоялась как раз 28 октября) забивать не меньше трёх голов. Задача выглядела сложной, но реальной, особенно с учётом того, что турнирного значения поединок не имел: спартаковцы уже гарантировали себе золотые медали, а армейцы — бронзовые. ЦДСА действительно не сильно сопротивлялся чемпиону, проиграв со счётом 0:3, но вот Симонян из этих трёх мячей забил только один…

После окончания сезона Василия Бузунова пригласили как раз в ЦДСА, и в составе этого клуба экс-форвард ОДО на следующий год опять стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР (16 голов).

Впоследствии успех Бузунова удалось повторить ещё одному свердловскому футболисту: в 1992 году 25-летний нападающий екатеринбургского «Уралмаша» Юрий Матвеев, забив в 28 матчах 20 голов, стал самым результативным игроком первого чемпионата России.