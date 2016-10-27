"Урал" взял двойной реванш у пермяков

Фото: Никита Медведевских

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Амкаром» в рамках 1/8 финала Кубка России в Перми. Основное и дополнительное время победителя не выявило — 1:1. Единственный гол в составе «Урала» забил на 38-й минуте Пабло Фонтанелльо (на снимке). Исход игры был решён в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты «Урала» — 4:2.

Обыграв «Амкар», «Урал» взял сразу двойной реванш у пермяков за обидное поражение в чемпионате России и за матч полуфинала Кубка России сезона 2007/2008, который пермяки выиграли со счётом 1:0. Журналист «ОГ» наблюдал за ходом встречи из комментаторской кабины стадиона «Звезда». О том, чем занимались футболисты во время полёта, и чем Чисамба Лунгу «обломал» Романа Павлюченко — читайте в репортаже.